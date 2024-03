Sylvain Prudhomme reçoit le prix Frontières 2024

Le jury a particulièrement apprécié la manière dont l'auteur traite avec une grande délicatesse une histoire complexe, mêlant silences, secrets de famille et liens du sang et conjugaux. L'écriture subtile de Sylvain Prudhomme, parfois à la limite des genres (comme le poème en prose), met en lumière avec douceur et bienveillance la vulnérabilité des personnages en marge de la société.

Ce roman offre également une approche originale de la question mémorielle de la frontière, en explorant les relations entre mémoire et frontière politique, à travers les conflits, les abandons et les possibles réconciliations.

Sylvain Prudhomme est né en 1979. Il est l’auteur d’une dizaine de livres parmi lesquels Par les routes (Prix Femina 2019), Les Grands et Les Orages (L’Arbalète), tous salués par la critique et traduits à l’étranger.

Il partage sa vision du concept de frontière et son intégration dans le contexte de son œuvre littéraire. Découvrez ci-dessous (ou ici) ses réflexions recueillies par le comité d’organisation de la 4ème édition du Prix littéraire Frontières.

L'Université de Lorraine, en collaboration avec l’Université de la Grande Région, deux laboratoires de recherche en littérature et en géographie, à savoir le CREM et le LOTERR, et les Bibliothèques Universitaires de Lorraine, organise cette année de la 4e édition du Prix littéraire Frontières. Cette récompense distingue le meilleur roman de l'année 2023 traitant du thème des frontières.

On retrouvera la sélection des dix ouvrages retenus dans le dossier ci-après, avec les chroniques des différents titres.

