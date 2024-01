Judee Sill, Prix Elvis d’or 2024 au Festival d'Angoulême

Après délibérations du jury présidé par Philippe Manœuvre, le Prix de la meilleure BD rock a été attribué le samedi 27 janvier lors d’une cérémonie au Lion rouge à Angoulême, en marge du FIBD.

Judee Sill, publié par les éditions Dupuis et signé par Alonso Iglesias et Diaz Canales, a été couronné par le jury. Celui-ci réunissait Loraine Adam, journaliste à Rolling Stone ; Laetitia Coryn, autrice de BD et comédienne ; Hervé Desinge, ancien directeur d’Albin Michel BD et de l’Écho des Savanes ; Jean-Michel Dupont, scénariste de BD, lauréat du Prix Elvis d’or 2023 ; Frédéric Felder, éditeur et scénariste ; François Julien, journaliste ; Tanino Liberatore, auteur de BD ; Frank Margerin, auteur de BD ; Laurent Melikian, directeur des publics à la Cité de la bande dessinée d’Angoulême ; Mezzo, dessinateur de BD, lauréat du Prix Elvis d’or 2023, et Vuillemin, auteur de BD.

Psychédélique et magnifiquement dessinée, voici l’histoire de Judee Sill, folkeuse et braqueuse ! – Philippe Manœuvre, président du jury du Prix Elvis d'or

Le Prix Elvis d'or est doté d'un montant de 1000 €. L'année dernière, l'Elvis d'Or était revenu à J. M. Dupont et Mezzo pour Kiss the sky — Jimi Hendrix 1942-1970, publié par les éditions Glénat.

