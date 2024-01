Le Prix Schlingo 2024 va à la BD Zozo le clown de Besseron

Bien décidé à profiter de la vie, Zozo n'a qu'un seul but : s'amuser, en prenant bien soin d'emmerder les autres ! Il fera bien quelques spectacles, des petits boulots… Mais jamais à la hauteur des tâches demandées. Il choisit le plus souvent la facilité pour subvenir à ses besoins. Et pour ça, il a du pif ! Zozo est un clown solitaire, souvent la tête dans les étoiles, peu souriant et tout simplement méchant, mais pas moins attachant pour autant.

Ce clown nous fait rire par le biais de situations absurdes et déplacées. Il se moque des valeurs morales. Souvent muni de son pouët-pouët, il s'attaque à toutes les figures marquantes de la société et il a du tact pour entrer en conflit avec les barmans, les forces de l'ordre, les familles, les institutions... Mais qui est-il ?

Zozo le clown est imprimé en France par Pollina à Luçon (Vendée) sur un site de production labellisé Imprim'Vert et certifié PEFC / FSC : “Imprimer tout en préservant les générations futures, tel est notre engagement.”

Crédits photo : Pauline Pesme (Rouquemoute), Olivier Besseron et Maël Nonet (Rouquemoute) lors de la remise du Prix Schlingo au Off of Off FIBD © editions Rouquemoute