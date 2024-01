Un 37e Festival du Premier roman sans limites

Le thème de cette année s'inspire de Je te verrai dans mon rêve (Grasset), dernier roman de Julie Bonnie, marraine de cette nouvelle édition.

Concernant le processus de sélection : dans un premier temps, les lecteurs et lectrices échangent et sélectionnent leurs œuvres favorites. Par la suite, les auteurs et autrices choisi.es sont invité.es au Festival. Sans limites géographique ni linguistique, les textes peuvent concourir en français, en anglais, en italien, en espagnol, en allemand, ou encore en roumain.

À travers leur candidature, les participants et les participantes auront deux options pour composer : soit ils transposeront un extrait, de leur choix, à condition qu'il soit représentatif du roman de Julie Bonnie ; soit ils utiliseront l'un des extraits fournis par Lectures Plurielles - avec des scènes comme celles d'un bar familial, la transformation d'un café-concert animé par du jazz, ou encore un départ en train...

Depuis sa création en 1987, le Festival a vu défiler dans ses allées de Chambéry de nombreux auteurs et autrices qui ont rencontré leurs lectorats. Servant de tremplin pour des carrières littéraires, plusieurs de ces écrivains et écrivaines ont acquis une renommée notable, notamment Olivier Adam, Christine Angot, Laurent Binet, Philippe Claudel, Delphine De Vigan, Mathias Enard, David Foenkinos, Laurent Gaudé, Michel Houellebecq, Amélie Nothomb, ou encore Boualem Sansal.

Lectures Plurielles est une association qui représente un réseau international de plus de 3000 lecteurs et lectrices passionnés, engagés dans la découverte de premiers romans francophones et européens. L'association organise des événements, tels que ce festival, qui mettent en lumière la nouvelle génération d'écrivains francophones et européens.

Ce réseau s'étend de l'école primaire à l'université et rassemble des lecteurs et lectrices de divers milieux (bibliothèques, cafés, entreprises, centres médico-sociaux, instituts culturels, EHPAD ou centres pénitentiaires).

Pour cette édition de 2024, les œuvres lauréates seront exposées lors de cette 37e édition. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 31 mars, et les participants doivent s'inscrire via le formulaire du site de Lectures Plurielles. Notons que le Festival se déroulera du 22 au 26 mai.

Crédits photo : Lectures Plurielles - Ville de Chambéry