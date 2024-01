23e édition de La Science se livre : les Prix Jury et Adolescent 

Prix du Jury : Moi, le blob

Audrey Dussutour et Simon Bailly (Éditions humenSciences)

« Voici l’histoire extraordinaire d’une créature unique dans le monde du vivant : le blob. Sans système nerveux, le blob apprend, mémorise et communique. Et, même coupé en deux, il ne meurt pas et donne deux individus autonomes. Pour la première fois, sous la plume alerte de la scientifique française qui le connaît le mieux, le blob se raconte.

Monstre, objet de science, source d’innovations, chef gourmet, astronaute, compagnon domestique, coqueluche des médias, il partage avec vous ses aventures. En prime, ce livre vous donne les clés pour collecter un blob dans la nature, l’élever et tester ses capacités avec dix expériences simples à réaliser. »

Audrey Dussutour est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l’étude du comportement des animaux et en particulier des fourmis et des blobs. Elle est l’auteure d’une soixantaine d’articles scientifiques et de deux livres grand public. Elle a reçu la première médaille de médiation du CNRS en 2021.

Simon Bailly est diplômé de l’École supérieure d’art de Lorraine, il travaille à la fois pour la presse, l’édition et la communication (Le 1 hebdo, The New York Times…). Parmi ses thèmes de prédilection : le cinéma d’animation, la science-fiction et… les blobs.

Prix Adolescents : Ici l’Univers : voyage en astrophysique

Herji et Jérémie Francfort, avec la participation de Michel Mayor (Éditions Helvetiq)

« Remontez le temps avec le prix Nobel Michel Mayor pour comprendre les secrets de l’univers ! La jeune chercheuse Céleste sauve le prix Nobel de physique Michel Mayor — découvreur de la première exoplanète — d’admirateurs envahissants. Ensemble, ils remontent le temps pour rencontrer les grands noms de la physique (Einstein, Newton…) et découvrir les principes qui gouvernent l’univers, des ondes gravitationnelles à la théorie de la relativité, en passant par les plus grandes des stars, les trous noirs.

Conçu par une équipe de choc composée d’un illustrateur et d’un physicien pétris d’humour, Ici l'Univers explique simplement et en images les phénomènes physiques qui régissent notre vie. Aventures, gags et rencontres décoiffantes sont au rendez-vous, apportant une saveur nouvelle à la gravitation universelle et autres principes de la physique et de la cosmologie. »

Dessinateur touche-à-tout, Herji mène depuis 2012 des projets très divers : dessins de presse, illustrations, bandes dessinées, cartes thématiques, affiches grand format, dessin en direct et fresques murales. Curieux de nature et avide de nouvelles expériences, il se consacre pleinement au dessin et à ses multiples possibilités depuis 2017.

Jérémie Francfort vient de terminer une thèse en physique théorique à l'Université de Genève. Il a assuré la base scientifique de l’ouvrage Ici l’Univers : voyage en astrophysique. Prix Nobel de physique 2019, Michel Mayor est professeur émérite à l’Université de Genève.

La Science se livre se décline en trois prix littéraires : le Prix du Jury, le Prix Adolescents, et le Prix du Public. Ils mettent en lumière des ouvrages de sciences destinés aux jeunes et aux adultes pour leur originalité, leur rigueur scientifique et les qualités de transmission des connaissances.

Dans le cadre du Prix Adolescents (11-15 ans), quatre classes de collégiens alto-séquanais se sont joints au jury d’experts pour choisir le lauréat. Chaque lauréat reçoit une dotation financière de 3500 € du Département, et les ouvrages sont mis en valeur au sein des bibliothèques, médiathèques, et collèges des Hauts-de-Seine.

Dans le cadre du Prix du Public, du 20 janvier au 3 février 2024, le grand public pourra s’inscrire pour devenir lecteur volontaire et élire son ouvrage favori. Le vote pour l’ouvrage favori s'effectue sur le site du 8 au 17 mars 2024.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones