L'autrice américaine Judy Blume saluée pour sa “bravoure en littérature

À la tête d'une bibliographie imposante, Judy Blume collectionne aussi les récompenses. Après le Prix Margaret A. Edwards et des distinctions décernées par la Bibliothèque du Congrès ou la National Book Foundation, l'autrice inaugure le palmarès des récipiendaires de l'Eleanor Roosevelt Lifetime Achievement Award for Bravery in Literature.

Remis par le Centre Eleanor Roosevelt, qui finance et dirige des programmes en direction de l'éducation des jeunes filles, notamment, et le Centre Fisher, qui accueille des manifestations et spectacles, ce prix vient saluer des œuvres et auteurs qui « défendent les droits humains dans un contexte inquiétant de censure des livres ».

Cet environnement peu propice à la liberté littéraire, aux États-Unis, découle d'une forte mobilisation des groupes réactionnaires contre les ouvrages évoquant des personnages LGBTQIA+ ou issus de la diversité. Plusieurs gouverneurs et responsables républicains ont par ailleurs encouragé ces stigmatisations en mettant en œuvre des législations facilitant ces retraits de livres, en particulier dans les bibliothèques scolaires et publiques.

Les récompenses du Centre Eleanor Roosevelt et du Centre Fisher s'opposent ouvertement à ces censures. Outre Judy Blume, d'autres lauréats seront salués lors d'une cérémonie, le 17 février prochain. À savoir Laurie Halse Anderson, Mike Curato, Alex Gino, George M. Johnson, Jelani Memory et Maia Kobabe. Autant d'auteurs et d'autrices dont les œuvres ont été pointées du doigt, voire ôtées des étagères des bibliothèques.

Née en 1938, Judy Blume a publié des dizaines d'ouvrages destinés aux enfants et aux adolescents, en traitant des thèmes complexes comme la sexualité, la puberté ou les changements du corps. Une prise de risque certaine, qui lui a valu plusieurs censures, dans différents États, ces dernières années.

Les récompenses saluent aussi la mémoire d'Eleanor Roosevelt (1884-1962), elle-même une autrice prolifique, qui signa de nombreux articles et ouvrages de son vivant. Elle défendit aussi, avec une conviction profonde, l'importance des bibliothèques dans une société ouverte et soucieuse de l'égalité sociale.

Photographie : Judy Blume (tiffany bridge, CC BY-NC-SA 2.0)