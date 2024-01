Le Prix VLEEL annonce sa pré-sélection 2023

Suite à la réception des candidats et candidates lors d’une rencontre VLEEL en 2023, l'équipe du prix VLEEL a effectué une pré-sélection. Le premier tour est donc lancé. Le second tour sera lancé le 28 janvier, et le résultat final sera annoncé dès le 19 février.

Dans l'attente de l'auteur ou l'autrice qui succèdera à L'archiviste d'Alexandra Koszelyk (Aux Forges de Vulcain), ainsi qu'à la maison d’édition élue en 2022, Aux Forges de Vulcain. Ouvert à tous lecteurs et lectrices, le formulaire est disponible sur le site vleel.com.

Voici la liste des auteurs et autrices en pré-sélection pour cette édition 2023 :

L’enfant rivière, de Isabelle Amonou (éditions Dalva)

Danser encore, de Charles Aubert (Istya et Cie)

Au-delà des linceuls, de Éloi Audouin-Rouzeau (éditions Phébus)

Le roitelet, de Jean-François Beauchemin (Québec Amérique)

Le petit roi, de Mathieu Belezi (Le Tripode)

À l’abri des hommes et des choses, de Stéphanie Boulay (éditions de l’Observatoire)

Maman, la nuit, de Sara Bourre (Les éditions Noir sur Blanc)

Ironopolis, de James Glen Brown (Les éditions du Typhon)

N’ajouter rien, de Fabrice Chillet (Bouclard)

La rédactrice, de Michèle Cohen (Les éditions du Panseur)

Jusqu’à la bête, de Timothée Demeillers (Asphalte éditions)

Les femmes de Bidibidi, de Charline Effah (éditions Emmanuelle Collas)

Les autres ne sont pas comme nous, de J.M. Erre (Buchet Chastel)

Rocky, Dernier rivage, de Thomas Gunzig (Au Diable Vauvert)

Nos destins sont liés, de Walid Hajar Rachedi (éditions Emmanuelle Collas)

Les vies secrètes de Vladimir, de Yoann Iacono (Istya et Cie)

Tous les arbres au-dessous, Antoine Jaquier (Au Diable Vauvert)

Jaguarman, de Raoul De Jong (Buchet Chastel)

Les sources, de Marie-Hélène Lafon (Buchet Chastel)

Copeaux de bois, de Anouk Lejczyk (les éditions du Panseur)

Pour mourir, le monde, de Yan Lespoux (Agullo éditions)

Le territoire sauvage de l’âme, de Jean-François Letourneau (éditions de l’Aube)

Les watères du château, de Guillaume Marie (Bouclard)

Cuba spleen, de William Navarrete (éditions Emmanuelle Collas)

La vie poème, de Marc Alexandre Oho Bambe (Mémoire d’encrier)

Tout ce qui manque, de Florent Oiseau (Allary éditions)

Ma tempête, de Éric Pessan (Aux forges de Vulcain)

Plexiglas, de Antoine Philias (Asphalte éditions)

La tragédie de l’orque, de Pierre Raufast (Aux forges de Vulcain)

Alice marche sur Fabrice, de Rosalie Roy-Boucher (Bouclard)

On dirait des hommes, de Fabrice Tassel (La Manufacture de Livres)

Rouge western, Isabelle Wéry (Au diable Vauvert)

Voici cette fois la liste des maisons d’édition :

Allary Éditions

Asphalte Éditions

Au Diable Vauvert

Bouclard

Buchet Chastel

Éditions Anne Carrière

Éditions Bruno Doucey

Éditions Dalva

Éditions Dépaysage

Éditions Emmanuelle Collas

Éditions Jeanne et Juliette

Éditions de l’Antilope

Éditions de l’Aube

Éditions des Monts Métallifères

Éditions du sous-sol

Éditions La Grange Batelière

Éditions Light Motiv

Éditions L’Orma

Éditions Métailié

Éditions Zoé

Istya et Cie

L’Arche éditeur

Lamaindonne

La Manufacture de Livres

Le Bruit du Monde

Les Argonautes

Les éditions de l’Observatoire

Les éditions du Panseur

Les éditions du Typhon

Les éditions Noir sur Blanc collection

Notabilia

Les éditions Phébus

Les Heures Brèves

Liana Levi

Mémoire d’encrier

Québec Amérique

Sonatine éditions

Sun/Sun Éditions

Tusitala

Les rencontres VLEEL, initiées par le blogueur Anthony Lachegar sur Instagram durant le confinement de 2020, avaient pour but d'accroître la visibilité de livres et d'éditeurs moins connus et peu médiatisés. Ces événements se sont progressivement élargis, pour inclure divers professionnels du monde du livre tels que des auteurs, traducteurs, éditeurs, attachés de presse, gestionnaires de communauté, et bien sûr, des lecteurs.

