Le lauréat du prix de la BD 2023 est ...

Le deuxième Prix Relay de la BD a été décerné à l'auteur Raynal Pellicer et à l'illustrateur Titwane pour leur ouvrage immersif, retraçant le destin de deux figures majeures du photojournalisme.

L'album nous plonge en effet en 1936, le 18 juillet précisément. Barcelone se prépare pour les Olympiades populaires, soit une réponse pacifiste et antifasciste aux Jeux Olympiques de Berlin. Mais l’ambiance est loin d'être festive car l’armée nationaliste s’est soulevée contre la République.

À 21 et 24 ans, Hans Namuth - artiste et photographe de nationalité allemande - et Georg Reisner - juif polonais et militant socialiste - ignorent encore qu’ils ne sont qu’aux premières heures d’une longue guerre fratricide qu’ils vont couvrir, armés de leur seuls appareils photos.

Ce n'est pas la première fois que cette collaboration à quatre mains se voit recompensée : les deux auteurs-illustrateurs ont été lauréats du Prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage en 2018, pour leur album Brigade des mineurs - immersion au cœur de la brigade de protection des mineurs.

Ces derniers restent très attachés à leur vocation journalistique, étant des habitués de reportages en immersion.

Raynal Pellicer a un parcours axé sur différents types de narrations visuelles. Il a notamment réalisé des documentaires et des courts-métrages pour la télévision dans le courant des années 2000 (notamment pour France 3, ARTE et Canal+). Après des apparitions dans des magazines variés, des chroniques, ses albums sont publiés aux éditions de La Martinière - Présumés coupables en 2008, Photomatons en 2011, Version originale et la photographie de presse retouchée en 2013. Cette année, outre l'album pour lequel il est lauréat aux côtés de Titwane, son travail s'est également fait remarqué avec Adieu Paris !, bande-dessinée co-créée avec Fred Langout.

De son côté, Titwane (pseudo de Pierre-Antoine Thierry) est illustrateur, graphiste et pratique le dessin principalement à l'aquarelle. Ses albums traitent d'enquêtes et d'immersions de brigades policières. Artiste multi-supports, on retrouve son style et ses illustrations aussi bien pour des Unes de journaux - tels que la Revue XXI, La Croix ou encore La Revue dessinée - qu'au sein d'albums plus personnels. Il a en amont collaboré auprès d'éditions jeunesse (pour Plume de Carotte et les sections jeune public d'Albin Michel et de Bayard).

L'année précédente, c'est Ersin Karabulut qui a remporté ce prix avec son Journal inquiet d'Istanbul, paru aux éditions Dargaud.

Le prix Relay de la BD a été largement initié par le groupe Lagardère, le réseau RELAY ayant « l'expérience historique dans l’édition et [dans] la distribution de produits de lecture ». Étant donné que la bande-dessinée est un genre apprécié de toutes les tranche d'âge de la population française (d'après le compte-rendu annuel du Centre national du livre), cet univers littéraire et graphique reste très convoité de ses lecteurs et lectrices. Et pour l'enseigne RELAY, Lagardère compte aujourd'hui 115 points de vente majeurs (sur les autoroutes, dans les gares, etc.).

