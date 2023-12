Un couple de français lauréat du Prix Meilleur livre de Chef au monde 2023

Le livre décrit le parcours de l'identité culinaire du chef Glenn Viel, trois fois étoilé, depuis son arrivée à Baumanière jusqu'à nos jours. Mais aussi, depuis 2015, l'évolution de la pensée culinaire de Viel : six années, capturant sa vision, ses expériences, les transformations de sa cuisine, ses moments de génie, son discours passionné, ses valeurs essentielles, et même ses expressions uniques.

Chaque chapitre du livre se concentre sur un concept clé pour Viel – une idée, une technique, une méthode de cuisson, ou un concept sur lequel il se penche (comme l'inertie, les températures, l'impact des mots sur la perception d'un plat), chacun illustré par une recette racontée dans son style unique.

Ces recettes ne sont pas destinées à être reproduites à l'identique, mais plutôt à transmettre leur essence. Le texte est enrichi par des photographies et ponctué d'anecdotes issues de leurs échanges, conservant ainsi des souvenirs précieux.

Le Gourmand Award, créé en 1995 par Edouard Cointreau, réunit des participants de 205 pays et est le seul concours international dédié aux livres de culture culinaire. Il honore annuellement les meilleures publications, qu'elles soient imprimées ou numériques, ainsi que les productions télévisuelles et les contenus sur les réseaux sociaux.

L'inscription au concours est gratuite et ouverte à toutes les langues. Le Saudi Feast Food Festival, le plus important festival culinaire du Moyen-Orient, a été l'hôte de la cérémonie de cette année. Organisé par la Commission saoudienne des arts culinaires du Ministère de la Culture, le festival a attiré des centaines de milliers de visiteurs et des professionnels de la culture culinaire de soixante-dix pays des cinq continents.

Crédits photo : Jaume Escofet (CC BY 2.0)