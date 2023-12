Marc Crépon reçoit le Prix Clarens du Journal intime 2023

L'univers littéraire et sportif se sont une fois de plus rencontrés lors de la douzième édition du Prix Jules Rimet. Dans un événement captivant, l'écrivain Serge Airoldi s'est vu décerner ce prestigieux prix pour son œuvre L'Épreuve, éditée par Inculte. Cette reconnaissance marque une étape significative dans le parcours de l'auteur, soulignant le rapprochement entre sport et littérature.