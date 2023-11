La Maison de l'Amérique Latine annonce les Prix Roger Caillois 2023

À partir de 2007, un prix dédié à l'essai a été introduit. En outre, depuis 2016, un prix spécial de l'édition est attribué pour récompenser un éditeur, un fondateur de collection ou de revue, ou un traducteur.

Le jury se compose de Michel Braudeau, Sylvestre Clancier, Béatrice Commengé, Odile Felgine, Claude Fell, Alexandre Fillon, Jean-Clarence Lambert, Dominique Rabourdin, Catherine Rizéa-Caillois, François Vitrani.

Le Prix de littérature latino-américaine est attribué à Martín Caparrós, un écrivain, journaliste et essayiste argentin né en 1957 à Buenos Aires. Il est reconnu pour ses écrits en forme de chronique, un genre littéraire typiquement sud-américain. Son œuvre, qui va du journal à l'enquête, en passant par l'essai, fait de lui une figure intellectuelle influente dans le monde hispanophone. Ayant étudié en France et vécu à New York, Barcelone et Madrid, où il réside actuellement, Caparrós a publié une vingtaine d'ouvrages, dont Living (2014), À qui de droit (traduit par Alexandra Carrasco, Buchet-Chastel, 2017), La faim (traduit par Alexandra Carrasco, Buchet-Chastel, 2015) et Ñamérique (traduit par Robert Amutio, Gallimard, 2023), tous traduits dans plusieurs langues. Il succède à Fabio Morábito, lauréat en 2019.

Laura Alcoba reçoit le Prix de littérature française. Romancière et traductrice française d'origine argentine, a vécu en Argentine jusqu'à ses dix ans avant de s'établir à Paris. Elle y enseigne la littérature espagnole du Siècle d'or et a publié plusieurs œuvres chez Gallimard, notamment Manèges. Petite histoire argentine (2007), Jardin blanc (2009), Les passagers de l’Anna C. (2012), et Les rives de la mer Douce (2023) au Mercure de France. Le précédent lauréat était Jacques Réda, en 2019.

Le Prix de l'essai revient à Guillaume Métayer. Né en 1972, est un poète, traducteur et chercheur au CNRS. Il a écrit sur l'histoire littéraire et des idées (Voltaire, Anatole France, Nietzsche) et a traduit des œuvres de l'allemand, du hongrois et du slovène. En 2020, il publie A comme Babel. Traduction poétique aux éditions la rumeur libre. Il succède à Jean-Christophe Bailly, sacré en 2018.

Cette année exceptionnellement un Prix spécial du jury a été remis à Jean Malaurie, né en 1922 à Mayence, éminent spécialiste français de l'Arctique. Auteur de Les Derniers Rois de Thulé et Hummocks, il a également publié de nombreux travaux scientifiques et reçu diverses distinctions. En 2023, il sort De la pierre à l’âme. Mémoires chez Plon. Seule Silvia Baron Supervielle avait eu ce titre en 2013.

Les éditions Chandeigne, enfin, sont primées du Prix de l'édition. Fondée en 1992 par Anne Lima et Michel Chandeigne, la maison s'est d'abord spécialisée dans les récits de voyage et la culture lusophone, avant d'élargir son catalogue à des essais, poésies, beaux livres et ouvrages jeunesse. Les éditions Chandeigne sont le deuxième lauréat de ce prix, après Jacques Ancet en 2016.

Crédits image : Maison de l'Amérique Latine / Jean-Baptiste Millot, Éditions Gallimard