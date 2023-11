Paul Lynch reçoit le Prix Booker 2023, le lauréat 2022 publié en janvier

« Dès ce premier coup à la porte, Prophet Song nous force à sortir de notre complaisance alors que nous suivons le sort terrifiant d'une femme cherchant à protéger sa famille dans une Irlande qui sombre dans le totalitarisme », a déclaré Esi Edugyan, présidente du jury du Booker 2023, décrivant l'ouvrage lauréat.

De son côté, l'auteur explique : « Je voulais approfondir l'immersion du lecteur à un tel degré qu'à la fin du livre, il ne se contenterait pas de connaître, mais de ressentir ce problème lui-même. »

Il est le cinquième auteur irlandais à remporter le Prix Booker, après Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle et Anne Enright. Une Nord-Irlandaise cette fois, Anna Burns, a remporté le prix en 2018. Il est l'une des récompenses littéraires les plus prestigieuses dans le monde anglophone. Elle distingue l'œuvre de fiction la plus aboutie écrite en anglais et publiée au Royaume-Uni et en Irlande.

Démocratie en Irlande

Paul Lynch, qui a précédemment été critique de cinéma en chef pour le Sunday Tribune en Irlande, a exprimé son désir de faire saisir aux lecteurs la nature du totalitarisme. Il a souligné son intention d'amplifier les éléments dystopiques à travers une écriture qui se veut réaliste. Il cherche par ailleurs à mettre en accusation l'indifférence des démocraties occidentales face à des horreurs, telles que celles qui continuent de se déployer en Syrie. Toute son œuvre littéraire explore les nuances de la condition humaine, et de ses sociétés.

Dans son dernier roman publié en France, Au-delà de la mer (trad. Marina Boraso), en 2021, face à l'annonce d'une tempête imminente, Bolivar, un pêcheur d'Amérique du Sud, persuade Hector, un jeune homme, de l'accompagner en mer. Rapidement, ils se trouvent piégés par les vastes étendues de l'océan Pacifique, confrontés à une nature impitoyable et imprévisible. Cette expérience extrême les amène à partager une intimité intense et sans échappatoire, les poussant aux frontières de leur foi, de leur espoir, et les confrontant à la réalité brute de la vie et de la mort, ainsi qu'à leur propre conscience...

Albin Michel voit dans ce roman la maîtrise et la puissance d'auteurs tels qu'Hemingway ou Camus.

Le lauréat 2022 traduit en français

L'édition 2022 du Booker avait couronné Shehan Karunatilaka et son second roman, Les Sept Lunes de Maali Almeida (trad. Xavier Gros), qui sera publié le 3 janvier prochain chez Calmann-Lévy.

Une satire tragique durant la guerre civile au Sri Lanka. Plus précisément, l'intrigue se centre autour d'un photographe de guerre, luttant avec son homosexualité non acceptée, qui se retrouve impliqué dans une enquête sur un homicide dans la ville de Colombo, la capitale du Sri Lanka, durant les années 1990.

Le roman lauréat de Paul Lynch doit être publié dans l'hexagone, toujours par Albin Michel, en 2025.

Crédits photo : © David Parry / Booker Prize Foundation