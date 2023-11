Quand les écrivains se piquent de sport et inversement...

L'annonce a été faite au Trinquet de la Cavalerie, dans le 15ème arrondissement de Paris, où le jury, présidé par Denis Jeambar, s'est réuni pour rendre son verdict. Outre le lauréat principal, une mention spéciale a été accordée à Julien Legalle pour son livre Des Écrivains et du Sport, publié aux éditions du Volcan, témoignant de la diversité et de la richesse des candidatures de cette année.

Les récompenses pour les lauréats ne se sont pas limitées à la reconnaissance. Serge Airoldi a reçu un chèque de 3000 euros, un maillot personnalisé du Red Star et un agrandissement d'un timbre commémoratif dédié à Jules Rimet. Julien Legalle, quant à lui, a également reçu un maillot du Red Star, consolidant le lien indéniable entre la littérature et le monde sportif.

L'épreuve - Carlo Airoldi (1869-1929), impossible marathonien

Serge Airoldi présente un homme accompli dans ce roman captivant, centré sur un personnage historique portant son nom. Ce protagoniste, caractérisé par une détermination et une ténacité exceptionnelles, est voué à l'échec constant. La singularité de Carlo Airoldi réside dans sa pratique des marathons, entrepris dans le but de participer à d'autres marathons. À travers ce coureur infatigable, Airoldi explore le monde de l'effort et esquisse en toile de fond une Europe au seuil du désastre. Ce récit picaresque, oscillant entre humour et émotion, illustre la capacité de habiter et de revitaliser d'autres vies, même les plus brisées, leur insufflant un second souffle.

Des écrivains et du sport

Dans la série “Quand la littérature rencontre le sport", 14 écrivains internationaux sont mis en lumière pour leur passion pour le sport, remettant en question l'idée que littérature et sport sont incompatibles. Des prix Nobel de littérature aux joueurs de cricket, des boxeurs aux cyclistes, ce livre explore l'influence du sport sur leurs œuvres. Julien Legalle présente des auteurs contemporains comme Jean Echenoz, Maylis de Kerangal et Philippe Delerm, et remonte le temps avec des figures telles qu'Albert Camus et Ernest Hemingway, révélant leurs talents dans divers sports, du football au tennis, de la boxe à la gymnastique.

Un extrait des deux livres est proposé en fin d'article.

Le Prix Jules Rimet, initié en 2012, continue de célébrer et d'honorer la mémoire de Jules Rimet, pionnier du football mondial et fondateur de la Coupe du monde de football. Chaque année, ce prix met en lumière des œuvres littéraires qui explorent et célèbrent le lien entre le sport et la culture, une vision chère à Rimet.

L'Association Jules Rimet Sport & Culture, sous la présidence de Renaud Leblond, et avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère et du Red Star, veille à perpétuer cet héritage.

Cette année, une fois de plus, le Prix Jules Rimet a démontré sa capacité à rassembler les mondes du sport et de la littérature, en révélant des talents qui transcendent ces deux univers. Avec des auteurs comme Serge Airoldi et Julien Legalle à l'honneur, l'édition 2023 restera gravée comme un moment phare de cette fusion culturelle.

Crédits photo : Serge Airoldi et Julien Legalle entourés des membres du jury du Prix Jules Rimet