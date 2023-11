5 ouvrages distingués par les Prix Fetkann ! Maryse Condé

Le Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire 2023 a été décerné au Picasso tout contre Cocteau de Claude Arnaud (éd. Grasset). Le jury est composé d'académiciens et de personnalités extérieures, à savoir pour 2022, Chantal de Galbert, Michel Zink, académicien et secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Jean Clair, académicien, Pierre Brunel, Jean-Michel Delacomptée, Alexandre Grandazzi et Belinda Cannone.