Jean-Luc Barré récompensé pour sa biographie de Charles de Gaulle

La remise du prix a été précédée d’un échange entre Emmanuel de Waresquiel, auteur de Jeanne du Barry Une ambition au féminin (Tallandier), et Dominique Besnehard autour de la figure de Jeanne du Barry, suivi d’un débat animé par Joseph Mace-Scaron, entre Emmanuel Godo, auteur de Maurice Barrès Le grand inconnu (Tallandier), et Jean-Luc Barré.

En primant Jean-Luc Barré, le jury a souhaité récompenser « une biographie qui s’impose par sa puissance, sa force romanesque et son étonnante capacité, grâce à l’accès à des archives inédites, à apporter de nouveaux éléments et éclairages sur un personnage qui a déjà fait l’objet de tant de recherches et sur lequel on pensait tout savoir. Tout en nous offrant une plongée passionnante dans une époque et une vie, l’auteur parvient, avec un immense talent, à conserver son sens critique et la forme de distance qui sied à tout grand travail historique. »

Le lauréat a reçu son prix des mains de Daniel Fasquelle, maire du Touquet.

Créé en 2007 par Patrick-Olivier Picourt et Anne Méaux, et doté de 10.000 € par Le Touquet-Paris-Plage, le Grand Prix de la Biographie politique a vocation à distinguer, chaque année, une biographie politique passée ou présente écrite en langue française ou traduite.

Le jury, présidé par Anne Meaux, réunissait cette année Marie-Louise Antoni, Patricia Barbizet, Nicolas Baverez, Dominique Besnehard, Anna Cabana, Arlette Chabot, Pierre Cornut-Gentille, François Ewald, Anne Lauvergeon, Joseph Macé-Scaron, Muriel Mayette-Holtz, Catherine Nay et Alain-Gérard Slama.

En 2022, le prix avait salué Olivier Zunz pour Tocqueville L’homme qui comprit la démocratie, publié par les éditions Fayard.

