Des National Book Awards sous hautes tensions (diplomatiques)

Les NBA ont été décernés dans cinq catégories, ce mercredi 15 novembre, lors d'une cérémonie animée par LeVar Burton, en présence d'Oprah Winfrey. Au cours de l'événement, deux « Lifetime Achievements », qui couronne une carrière et un apport significatif au domaine des lettres, ont été remis à l'autrice Rita Dove et au libraire Paul Yamazaki.

Le palmarès complet des National Book Awards 2023 :

Littérature jeunesse

Dan Santat, A First Time for Everything, First Second / Macmillan Publishers

Traduction

The Words That Remain, Stênio Gardel, traduit par Bruna Dantas Lobato, New Vessel Press

Poésie

from unincorporated territory [åmot], Craig Santos Perez, Omnidawn Publishing

Non fiction

The Rediscovery of America: Native Peoples and the Unmaking of U.S. History, Ned Blackhawk, Yale University Press

Fiction

Blackouts, Justin Torres, Farrar, Straus and Giroux / Macmillan Publishers

Une demande critiquée

Quelques jours avant la cérémonie, une rumeur s'est propagée : les finalistes des différentes catégories prévoyaient une prise de parole collective, pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Deux sponsors des National Book Awards ont alors pris la décision de s'éloigner de l'institution, considérant que cette tribune était déplacée.

Zibby Owens, fondatrice de Zibby Media, un des sponsors démissionnaires, explique dans une tribune que l'appel revenait, selon elle, à un acte de discrimination, « dans ce cas présent d'Israël et des Juifs ». Si Zibby Media a retiré son soutien financier, l'autre organisation qui a choisi de boycotter l'événement, Book of the Month, maintient son sponsorat.

« Au nom des finalistes, nous nous opposons aux bombardements en cours à Gaza et appelons à un cessez-le-feu humanitaire, pour répondre aux besoins urgents des civils palestiniens, en particulier des enfants », a déclaré Aaliyah Bilal, sur scène, pour ouvrir cet appel des finalistes, passé en fin de cérémonie.

« Nous nous opposons à l'antisémitisme et à la haine des Palestiniens, ainsi qu'à l'islamophobie », a-t-elle souligné, rappelant la « dignité humaine de toutes les parties ». La courte déclaration a été accueillie par des applaudissements nourris de l'assemblée.

Photographie : une partie des finalistes des National Book Awards, sur scène, pour un cessez-le-feu à Gaza (capture d'écran YouTube)