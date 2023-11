Le Prix Cervantes 2023 attribué à Luis Mateo Díez

Lauréat du Prix national des lettres espagnoles en 2020 et du Prix national de littérature narrative en 1987 et 2000 pour respectivement La fuente de la edad et La ruina del cielo, Luis Mateo Díez, diplômé en droit, est l'un des écrivains les plus prolifiques d'Espagne, avec une œuvre littéraire traduite dans plusieurs langues.

En français son roman Le naufragé des archives a été traduit par Claude Bleton aux éditions Flammarion.

Créé en 1976 et baptisé en l'honneur de l'auteur du Don Quichotte, le Prix Cervantes est la récompense la plus importante du monde littéraire espagnol. Il est remis chaque année le 23 avril, jour de la mort de Cervantes, des mains du roi et de la reine d'Espagne, Felipe VI et Letizia, à l'université d'Alcalá de Henares, ville où est né le plus connu des écrivains espagnols en 1547.

Luis Mateo Díez recevra 125.000 € et succède à d'illustres figures de la littérature hispanophone telles Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges, María Zambrano ou encore les prix Nobel Camilo José Cela et Mario Vargas Llosa.

Crédits image : attribué à Juan de Jáuregui — Domaine public