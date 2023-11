Canada : le Prix TD 2023 est attribué à Seuls

Organisé par Communication Jeunesse et le Centre du livre jeunesse canadien, et soutenu par le Groupe Banque TD, ce prix récompense une œuvre francophone de littérature enfance ou jeunesse éditée au Canada.

Seuls suit les trajectoires de 3 mineurs isolés qui arrivent au Canada depuis l'Iran, l'Ouganda et le Burundi :

Chaque année, plus de 400 mineurs arrivent au Canada seuls, en quête du statut de réfugié, sans la présence rassurante de leurs parents ou d'un adulte responsable pour les guider. Seuls est l'histoire de trois jeunes parmi eux: Afshin, Alain et Patricia, dont les récits personnels révèlent une réalité semée d'arrachements douloureux, de sacrifices éprouvants et d'obstacles innombrables. Ce livre expose les défis qu'ils ont surmontés et célèbre leur courage et leur résilience pour parvenir à cette existence sans danger, loin des menaces qui pesaient sur eux au quotidien. Un récit qui peut aussi se retrouver en documentaire, réalisé par Paul Tom et produit par Picbois Productions.

Le jury se composait de Dayani Giguère, enseignante au primaire et blogueuse, Eugenia Doval, technicienne en bibliothèque, Francis Thibeault, bibliothécaire scolaire, Sandrine Bourget-Lapointe, libraire, et Takwa Souissi, journaliste et blogueuse. L'an dernier, c'est La fin des poux ? d'Orbie (Les 400 coups) qui était primé.

Les 4 autres œuvres finalistes, Dans les souliers d’Amédée de Véronique Lambert et Éléna Comte (Éditions Fonfon Album), Gloria sort du moule de Guylaine Guay et Bach (Les Éditions de la Bagnole Album), Mélie quelque part au milieu de Mylène Goupil (Québec Amérique) et Toucher les étoiles de Frédérick Wolfe (Leméac Éditeur) se partagent 10.000 $.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit photo : Marc-André Perron / Prix TD