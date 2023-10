Le festival Quai des Bulles dévoile son palmarès 2023

Le Prix Ouest-France / Quai des Bulles est attribué à Résidence Autonomie d'Éric Salch, aux éditions Dargaud, il succède à Simon Hureau pour sa BD Sermilik : là où naissent les glaces, publiée aussi aux éditions Dargaud. Il est récompensé d'une bourse de 2000 € ainsi que d'une campagne de promotion dans le quotidien Ouest-France.

Décerné par un jury de lecteurs du journal Ouest-France, âgé entre 18 et 35 ans, ce prix construit en partenariat vient récompenser un album paru entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

Employé dans une résidence autonomie, Marc va rapidement comprendre que son rôle ressemble davantage à celui d'un infirmier, un domaine pour lequel il n'est pas formé, avec toutes les contraintes physiques, mentales et émotionnelles que cela implique. Il sera surtout confronté à la réalité quotidienne des résidents : la détresse, l'isolement, la sénilité et la présence omniprésente de la mort qui n'est jamais cachée. Entre deux rondes pour distribuer les médicaments, il évoque ses moments de tristesse, de bonheur, les tracas administratifs et les liens profonds qu'il tisse avec les résidents âgés et certains de ses collègues.

Hanbok de Sophie Darcq aux éditions l’Apocalypse gagne le Prix Révélation ADAGP / Quai des Bulles. Un prix qui vise à valoriser et à encourager le travail des jeunes auteurs de bandes dessinées. Il récompense un auteur d'une oeuvre complète — scénario et dessin — qui travaille ou réside en France, et qui a publié au maximum trois albums, dont un paru entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. Sophie Darcq reçoit une dotation de 5000 € et bénéficiera d’un portrait filmé et diffusé par Arte et par la chaine YouTube de l’ADAGP. En 2022, c'est Avant l’oubli de Lisa Blumen qui avait été primé.

Un récit familial touchant, oscillant entre la quête d'exorciser le passé et le désir de comprendre ses origines. Entamé il y a environ quinze ans, Hanbok se distingue des nombreuses bandes dessinées autobiographiques actuelles grâce à sa quête sincère de vérité et à l'excellence de son dessin. Alternant habilement entre un graphisme réaliste impressionnant et un style épuré, passant d'une correspondance écrite à une narration ancrée dans l'histoire, Sophie Darcq montre une maîtrise rare pour une autrice publiant son premier ouvrage, tant de son sujet que de l'art de la bande dessinée.

Le Prix Coup de cœur est attribué à Frontier, de Guillaume Singelin aux éditions Rue de Sèvres / Label 619. Il succède à Colorado Train, de Alex W.Inker, publié aux éditions Sarbacane.

Alors que la Terre est à bout de souffle, épuisant ses dernières ressources, l'humanité explore un nouveau territoire, l'espace, bien au-delà des planètes de notre système solaire, baptisé « La Frontière ». Dans cette course effrénée, les chemins de trois individus se croisent : Ji-soo, une scientifique avide de découvertes ; Camina, une mercenaire pétillante et audacieuse ; et Alex, un mineur n'ayant jamais foulé la Terre. Cette épopée relate non seulement les péripéties de ce trio, mais aussi leur vie quotidienne dans ce monde inexploré. L'histoire nous invite à réfléchir à une nouvelle humanité, qui, coupée de ses racines terrestres, se tourne résolument vers les étoiles.

Le Prix Jeunes Talents récompense les deux planches proposées par Amandine Foccroulle. Une bourse de création de 500 € lui sera remise pour la réalisation du visuel du concours Jeunes Talents 2023, ainsi qu'un lot de matériel d’artiste d’une valeur de 300 €.

Le Grand Prix de l’affiche, enfin, prime Lisa Mandel, qui réalisera l'affiche du festival en 2024.

