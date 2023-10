Le Prix de la Page 111 édition 2023 est décerné à Kevin Lambert

Le lauréat, par l’intermédiaire de son éditeur, a reçu la somme de 1,11€ remis en 111 pièces de 1 centime, 111 bises du jury ainsi que sa page 111 encadrée et signée.

Issue d'un milieu modeste, Céline Wachowski a gravi les échelons pour devenir une architecte renommée, avec une fortune à sept chiffres. Aujourd'hui, elle est la vedette d'une série Netflix et signe des projets aux quatre coins du globe. Symbole de l'innovation, Céline est persuadée d'embellir le monde par son travail. Cependant, un obstacle majeur vient entraver sa trajectoire ascendante : elle est pointée du doigt pour avoir encouragé la gentrification. Ses tactiques et approches professionnelles sont vivement critiquées. En un éclair, elle est évincée de sa propre firme, entamant une période sombre de remise en question et de réflexion sur ses responsabilités. Face à l'adversité, comment l'aristocratie se raconte-t-elle pour légitimer ses avantages et maintenir sa position dans un univers qu'elle a elle-même façonné ? – Que notre joie demeure

Lors de la soirée de délibération, présentée et animée par Marie Bonnisseau, une mention spéciale du public a également été décernée ex æquo à Rachid Benzine pour Le silence des pères (Éditions du Seuil) et Le jour des caméléons d’Ananda Devi (Éditions Grasset).

Le jury du Prix de la Page 111 édition 2023, présidé par Amandine Labansat, est composé d’Alexandre Bord, Flora Moricet, Camille Tomasicchio et Gilles Marchand.

DOSSIER - Les prix littéraires de la rentrée 2023

Crédits photo : Le jury du prix de la page 111 et Benoit Virot, éditeur du lauréat, lors de la remise du prix à la mezzanine des Trois Baudets vendredi 20 octobre (DR)

DOSSIER - Les prix littéraires de la rentrée 2023