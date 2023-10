Prix des libraires du livre de photographie 2023 : Koutney Roy primée

L'association France PhotoBook réunit les plus grands éditeurs indépendants de livres photographiques de France, avec actuellement vingt-neuf maisons d'édition dispersées à travers le pays. Elle vise à valoriser le livre de photographie en tant que secteur éditorial distinct et à encourager la création photographique éditoriale, tant en France qu'à l'international.

Lors de cette première édition, le jury, présidé par Yannick Haenel, a choisi d'attribuer le prix à Kourtney Roy pour son livre The Other End of the Rainbow (publié par André Frère Éditions). Elle reçoit dans le même temps une dotation de 3 000€, et sa maison d'édition bénéficie d'une aide pour la promotion de l'ouvrage, avec l'organisation de rencontres en librairie notamment.

Durant plus de deux ans, la photographe et autrice s'est rendue en Colombie-Britannique, le long de la Highway 16. C'est une zone où, depuis des années, des femmes et jeunes filles, majoritairement d'origine indigène, disparaissent ou sont découvertes décédées. Au cours de son voyage, Roy a échangé avec de nombreuses familles et proches des disparues. Leurs témoignages, présents dans son ouvrage, reflètent la violence, la misogynie et le racisme qui contaminent la région.

« En substituant l'absence à la preuve directe, Kourtney Roy souligne les impossibilités d'un discours d'évidence sur ces vies "minuscules" qui n'attirent jamais l'attention. »

