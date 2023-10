Colombe Scheck lauréate du Prix Cabourg du roman 2023

Le prix sera remis le samedi 21 octobre prochain, à 11h30, à la Villa du Temps retrouvé, à Cabourg, à l’occasion du Festival littéraire « Les mots de la mer ».

Colombe Schneck est l'autrice de quatorze livres, La Réparation (Grasset, 2012), Dix-sept ans (Grasset, 2015), et La tendresse du crawl (Grasset, 2019) Nuits d’été à Brooklyn (Stock, 2020) et Les petites bourgeoises (Stock, 2021).

Avec Mensonge au paradis, elle explore des souvenirs d'enfance moins purs qu'ils n'y paraissent :

De l'âge de 6 ans à celui de 20 ans, j'ai passé toutes mes vacances dans un Home d'enfants situé dans une vallée paradisiaque, en Suisse. Une vie à la dure, des heures de marche dans la montagne, des punitions, des frites : tout me plaisait. Le chalet était tenu par Karl et Anne-Marie Ammann, avec leurs enfants Patou et Vava. Ils ont été ma famille d'adoption alors que mes parents étaient absents.

Trente ans après, je suis retournée dans la vallée. Je l'ai retrouvée intacte. J'ai commencé à écrire un livre, je souhaitais qu'il soit tendre et pur comme ce passé. Et voilà que commençant ce livre, j'ai appris qu'il y avait eu mensonge au paradis. Patou était en prison pour escroquerie, il avait passé sa vie à mentir et à voler. Sa soeur Vava, mon amie d'enfance, souffre de délires paranoïaques.