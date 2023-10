5 finalistes pour le Prix des libraires du livre de la photographie

Le prix est doté de 3000 € pour le photographe. De plus, la maison d'édition du livre gagnant bénéficiera d'un soutien pour la promotion de l'ouvrage, notamment par l'organisation de rencontres en librairie.

Les 5 finalistes sont :

Small Myths de Mikiko Hara, Éditions Chose Commune

Lilou de Lucie Hodiesne Darras, Fisheye Éditions

Mythologies III – Les Métamorphoses de Letizia Le Fur, Éditions Rue du Bouquet

Mood de Stéphane Mahé, Les Éditions de Juillet

The Other End of the Rainbow de Kourtney Roy, André Frères Éditions

France PhotoBook rassemble les principaux éditeurs indépendants de livres de photographie en France, regroupant actuellement vingt-neuf maisons d'édition réparties sur tout le territoire. Cette association a pour objectif de faire reconnaître le livre de photographie comme un domaine éditorial à part entière et de promouvoir la création photographique éditoriale en France et à l'étranger.

crédits photo : May Gauthier / unsplash