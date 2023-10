Raphaëlle Pache remporte le Prix de traduction Inalco-Vo/Vf 2023

Le Prix de la traduction Inalco-Vo/Vf 2023 a récompensé Raphaëlle Pache, traductrice littéraire du russe, pour son travail sur le roman Le dernier Afghan de l'écrivain Alexei Ivanov, paru aux éditions Rivages/Noir en 2021.

On les appelle les Afghans. Laissés pour compte après la défaite d'Afghanistan, ces jeunes vétérans russes traînent une réputation de brutes et d'alcooliques. Au début des années 1990, le charismatique Sergueï Likholiétov décide de créer une union d'anciens combattants dans la métropole de Batouiev. Guerman Niévoline, modeste chauffeur de l'organisation et ami de Sergueï, veut rester fidèle aux valeurs fraternelles de son commandant.

Mais leurs actions violentes et la corruption qui gangrène la ville détruiront ses dernières illusions. Pour échapper à son destin, Guerman tentera l'impossible : dérober l'argent de l'union et disparaître avec la seule femme qu'il ait jamais aimée. Fresque historique de la Russie post-soviétique, cette saga criminelle retrace le sort de héros ordinaires cherchant à sauver leurs idéaux dans un monde dépourvu de fraternité.

Raphaëlle Pache a offert au public français des traductions précieuses d'auteurs russes modernes, en particulier dans les domaines du roman noir et de la science-fiction, révélant des drames personnels et collectifs et mettant en lumière diverses crises sociétales, ainsi que des scandales politiques et environnementaux.

Le jury a relevé ici la justesse de sa traduction, ainsi que sa capacité à retranscrire la poésie, le réalisme et la sensualité de la plume de l'écrivain russe, qui dénote avec la violence de la Russie des années 90.



La remise du prix s'est tenue le 1er octobre 2023 à Gif-sur-Yvette, marquant la fin de la 11e édition du Festival Vo-Vf, traduire le monde. Olivier Mannoni, traducteur et directeur de l'ETL (École de traduction littéraire), lui a remis le prix, en compagnie des fondatrices de cette distinction, Nathalie Carré et Marie Vrinat-Nikolov de l'Inalco.

L'année dernière, Annie Montaut avait obtenu le prix pour sa traduction du roman Ret samadhi. Au-delà de la frontière de l'écrivaine indienne Geetanjali Shree (Editions des femmes Antoinette Fouque, 2020).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones