Les 5 finalistes du 7e Prix Littéraire Patrimoines révélés

Les 5 finalistes sont :

- Chaleur humaine de Serge Joncour (Albin Michel)

- Le grand secours de Thomas B. Reverdy (Flammarion)

- L’enragé de Sorj Chalandon (Grasset)

- Les alchimies de Sarah Chiche (Seuil)

- Valse russe de Nicolas Delesalle (Lattès)

Le Jury est composé de Daniel Picouly (écrivain, dramaturge, Prix Renaudot, président du jury) ; Irène Frain (romancière, journaliste, Prix Interallié, Prix Goncourt des lycéens) ; Baptiste Liger (directeur de la rédaction de Lire magazine littéraire) ; Jean-Marc Ribes (président du directoire de Louvre Banque Privée) ; Laïla Séfrioui (responsable de la communication de Louvre Banque Privée).

Ainsi que François Sureau (avocat, écrivain, membre de l’Académie française) ; Didier Van Cauwelaert (écrivain, dramaturge, prix Goncourt, Prix Marcel Pagnol); Pierre Vavasseur (écrivain, poète, auteur-interprète, journaliste culturel au Parisien Hebdo et « des minutes de lumières en plus ») ; Olivier Weber (écrivain-voyageur, grand reporter, prix Albert-Londres, Prix Joseph-Kessel, Prix Pierre-Loti) et Floryse Grimaud, (secrétaire générale et organisatrice du Prix).

Le Prix Patrimoines/Louvre Banque Privée est doté de 5000 euros. Pour sa 7e édition il sera décerné le lundi 18 septembre dans le Palais de la Légion d’honneur (75007) lors d’une soirée privée et sur invitation.

Le Prix Patrimoines a déjà été attribué à Nathacha Appanah pour Tropique de la violence (Gallimard), Véronique Olmi pour Bakhita (Albin Michel), David Diop pour Frères d’âmes (Seuil), Victoria Mas pour Le bal des folles (Albin Michel), Louis-Philippe Dalembert pour Milwaukee Blues (Sabine Wespieser) et dernièrement Miguel Bonnefoy pour L’inventeur (Rivages).

