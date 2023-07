Ada d'Adamo remporte le prix Strega 2023, à titre posthume

Il s’agit d’un prix posthume : l’écrivaine et essayiste est décédée à la suite d’une grave maladie le 1er avril de cette année, à l’âge de 55 ans. Deux jours après l’annonce de son inclusion dans la douzaine (« dozzina ») de titres demi-finalistes du prix Strega.

Ada d’Adamo est la quatrième lauréate du prix Strega à titre posthume : avant elle, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, avec Il Gattopardo, en 1959 ; Maria Teresa Di Lascia, pour Passaggio in ombra, en 1985 ; et Maria Bellonci, qui créa le Premio Strega en 1947 et le reçut pour Rinascimento privato en 1986.

Le prix a donc été remis au mari de l’écrivaine, Alfredo Favi, accompagné de l’éditrice Loretta Santini et de l’écrivaine Elena Stancanelli.

Une victoire surprenante et émouvante

Cette victoire contredit le classement établi par les jurés le 7 juin à Bénévent, lors de l’annonce des cinq traditionnels titres finalistes (« cinquina ») : c’était alors Rosella Postorino qui était en tête avec Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), qui avait initialement remporté 217 voix contre 199 pour d’Adamo.

Voici donc le classement final : 185 voix pour Ada d’Adamo ; 170 pour Rosella Postorino ; 75 à Andrea Canobbio pour La traversata notturna (La nave di Teseo) ; 72 à Maria Grazia Calandrone pour Dove non mi hai portata (Einaudi) ; 59 à Romana Petri pour Rubare la notte (Mondadori).

Il s’agit, comme l’ont souligné certains critiques et journalistes italiens, d’œuvres qui relève principalement de la biographie ou de l’autobiographie – ce qui laisse supposer un attrait particulier pour les histoires tirées du réel de la part de la fiction italienne contemporaine.

Le livre lauréat, refusé par 10 éditeurs, a finalement été publié par Elliot, une petite maison d’édition fondée à Rome en 2007. Il avait déjà remporté le vote des jeunes jurés de 91 écoles secondaires qui composent le jury du Premio Strega Giovani. Come d’aria — dont le titre évoque le nom de la fille de l’autrice Daria — est la lettre d’amour d’une mère à sa fille adolescente handicapée dès sa naissance par une maladie cérébrale.

Une histoire privée et engagée

Daria, fille dont le destin est tracé dès sa naissance suite à une omission de diagnostic. Ada, mère qui, au seuil de sa cinquantaine, se tombe malade. Un mal qui deviendra l’occasion pour elle de se révéler en toute franchise à sa fille, de lui raconter ce qui les lie. Chaque événement est vécu à travers les chairs d’Ada et Daria : le labeur quotidien, la fureur, les secrets, mais également les allégresses imprévues et les instants d’une tendresse sans borne. Les paroles naviguent à travers le temps, dans un entrelacs ininterrompu entre le passé et le présent.

Dans ces mémoires à la fois puissantes et délicates, l’autrice raconte le rapport à sa fille et partage certains de ses doutes sur d’importantes questions sociales, comme l’avortement et les droits de la femme. « J’espère que le livre d’Ada sera utile à ceux qui se trouveront malheureusement dans sa situation, qu’il leur permettra de se sentir moins seuls », a déclaré Loretta Santini, directrice éditoriale d’Elliot, au Corriere della Sera, 7 juillet 2023.

En effet, le livre raconte les difficultés, la solitude et le malaise des parents qui s’occupent quotidiennement d’enfants handicapés dans une société qui — à travers les écoles, les hôpitaux, les structures d’aide sociale — n’accorde pas toujours autant d’attention et de soin aux familles des enfants handicapés.

Un livre courageux, intime et social à la fois, qui parle d’une histoire très privée mais capable d’émouvoir de nombreux lecteurs.

