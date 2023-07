Le Prix du Livre Cogedim Club 2023 révèle ses trois finalistes

Cette distinction s’appuie sur un premier vote réalisé en juin, au sein des 29 résidences services senior Cogedim Club. Chaque année, environ 300 résidents participent activement au club de lecture mis en place dans leur résidence.

Après discussion, à chacun de voter parmi les 6 titres illustrant le thème de la famille et de la transmission, qui leur ont été soumis dans l’année. À la tête de chaque club de lecture, un résident bénévole se fait porte-parole en acceptant de devenir ambassadeur. Les résidents, membres des clubs de lecture, ont voté pour trois titres parmi les livres présélectionnés.

La sélection finale est la suivante :

Les Mangeurs de nuit, Marie Charrel (Éditions de l’Observatoire, janvier 2023)

Les Exportés, Sonia Devillers (Flammarion, août 2022)

Le Roi-Nu-Pieds, François d’Épenoux (Éditions Anne Carrière, janvier 2023)

En 2022, Mathias Malzieu a remporté la distinction avec Le Guerrier de Porcelaine (Albin Michel, janvier 2022).

Présidé par la comédienne Brigitte Fossey, le jury est composé d'Éric Bouhier (écrivain, spécialiste de l'œuvre de Frédéric Dard, dit San-Antonio.) ; Élodie Fondacci (journaliste littéraire et voix de Radio Classique) ; Philippe Grimbert (écrivain et psychanalyste) ; Francesca Mantovani (photographe portraitiste) et Pascale Senk (journaliste et autrice de haïkus).

Au cours d’une délibération filmée à l’issue de laquelle les membres du jury votent en toute transparence, le nom du lauréat est dévoilé. Trois ambassadrices des clubs de lecture participeront en ouverture de la délibération, pour présenter les ouvrages en compétition.

Grâce à ce dispositif, les 29 résidences organisent le même jour, leur propre cérémonie, généralement courant octobre, en partageant sur grand écran la discussion du jury.

