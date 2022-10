Mathias Malzieu, lauréat 2022 du Prix du Livre Cogedim Club

Il aura fallu plus de six ans à Mathias Malzieu pour écrire ce Guerrier de porcelaine, son roman le plus intime, où, alliant humour et poésie, il retrace l’enfance de son père et s’interroge sur les liens puissants de la filiation. Ce prix prend d’autant plus de sens pour lui :

« C’est très émouvant parce que ça va faire plaisir à mon papa, au personnage et au lien qui nous unit. Bien sûr, quand celui-ci a reçu le livre, c’était déjà quelque chose, mais recevoir un prix (…) a été un moment extrêmement joyeux. C’est donc presque ça le plus beau cadeau ! C’est pour moi, pour lui, mais c’est surtout ce moment où je lui ai dit que j’avais le prix, où je lui ai dit : ON a le prix ! »

En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère, morte en couches. On décide de l’envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de démarcation, chez sa grand-mère qui a une ferme en Lorraine.

Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à hauteur d’enfant, que fait revivre Mathias Malzieu, mêlant sa voix à celle de son père. Mainou va rencontrer cette famille qu’il ne connaît pas encore, découvrir avec l’oncle Émile le pouvoir de l’imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France occupée.

