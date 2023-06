Raphaël Glucksmann lauréat du Prix Jean Daniel 2023

Voici une présentation de l'ouvrage primé :

C'est l'histoire de la guerre secrète menée contre nos démocraties. C'est l'histoire d'élites corrompues qui se sont vendues à des puissances étrangères hostiles à nos principes et à nos intérêts. C'est l'histoire de la grande confrontation avec la Russie de Vladimir Poutine que nos dirigeants n'ont pas voulu voir venir mais à laquelle nous ne pouvons plus échapper. Je n'invoquerai pas dans ces pages la morale ou les grands principes, mais la sécurité et la souveraineté.

Raphaël Glucksmann est essayiste et député européen dans le parti Place publique. Il préside la Commission spéciale du Parlement européen sur l’ingérence étrangère. Il est l'auteur, chez Allary Éditions, de Génération gueule de bois (2015), Notre France (2016), Les enfants du Vide (2018), Lettre à la génération qui va tout changer (2021).

Pour sa deuxième édition, le jury du Prix est composé de : Jean Birnbaum (journaliste, essayiste , directeur du Monde des Livres), Sylvain Courage (journaliste, rédacteur en chef de L'Obs), Sara Daniel (présidente du jury, grand reporter), Kamel Daoud (journaliste et écrivain), Sophie des Déserts (grand reporter), Marie-France Etchegoin (journaliste et écrivaine), Bernard-Henri Levy (écrivain), Amin Maalouf (écrivain), Laure Mandeville (grand reporter), Martine de Rabaudy (journaliste et écrivaine), et Marie Lorna Vasconsin (écrivaine).

Le lauréat 2022 est Jérôme Chantreau pour Bélhazar, édité chez Phébus.

