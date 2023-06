Pedro Corrêa do Lago, Prix Céleste Albaret 2023

Le prix Céleste Albaret a été créé en 2015 par Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires et de l’Hôtel Littéraire Le Swann (Paris, VIIIe) et par Philippe Aubier, de la Librairie Fontaine Haussmann (Paris, VIIIe). Il récomense chaque année un livre paru sur Marcel Proust et son oeuvre. Son nom est un hommage à la gouvernante de l’écrivain dont l’attention prévenante l’aida à achever son grand roman, À la recherche du temps perdu.

Plus de 450 documents, en grande majorité inédits, composent ce fonds constitué depuis plus de quarante ans par le collectionneur brésilien Pedro Corrêa do Lago.

Ce livre, illustré par environ quatre cent cinquante documents, principalement inédits, présente l'un des fonds privés les plus importants de lettres et de photos liées à Marcel Proust. Ce précieux recueil a été passionnément constitué pendant plus de quarante ans par le collectionneur brésilien Pedro Corrêa do Lago, qui souhaite maintenant le partager avec un large public. Cette approche nouvelle de l'univers de Proust offre un parcours à la fois surprenant et captivant, permettant de revivre les moments clés de la vie de l'écrivain et de découvrir les lieux qui ont marqué son existence. De plus, ces documents révèlent les personnages les plus fascinants de son œuvre, en offrant un aperçu sur les individus de son entourage qui ont pu les inspirer. - Résumé de Marcel Proust. Une vie de lettres et d’images par Chat GPT

La sélection des livres finalistes est réalisée par Philippe Aubier, de la librairie Fontaine Haussmann, secrétaire général du prix. Cette année, elle était composée de cinq ouvrages :

– Proust-Monde. Quand les écrivains étrangers lisent Proust — Textes choisis, présentés et commentés par Blanche Cerquiglini, Antoine Ginésy, Étienne Sauthier, Guillaume Lefer et Nicolas Bailly. (Folio classique, Gallimard, 2022)

– Marcel Proust, une vie de lettres et d’images de Pedro Corrêa do Lago (Gallimard, 2022)

- Céleste. Bien sûr monsieur Proust. Partie 1 de Chlo Cruchaudet (Noctambule, Éditions Soleil, 2022)

- Illustrer Proust : l’art du repeint d'Emily Eells / Elyane Dezon-Jones (Sorbonne Universit Presses, 2022)

- Le train de Proust de Bertrand Leclair (Pauvert, 2022)

En 2022, la lauréate était Mathilde Brézet pour Le grand monde de Proust. Dictionnaire des personnages d’À la recherche du temps perdu, paru aux éditions Grasset.

Lors de la remise de prix, le lauréat et l'ensemble du jury seront présents : Antoine Compagnon, de l’Académie française, Michel Erman, Anne Heilbronn, Laure Hillerin, Jacques Letertre, Jürgen Ritte, Jean- Yves Tadié et Mathilde Brézet.

