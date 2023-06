Le Prix du Livre de Plage 2023 décerné à Jean-Paul Delfino  

Connu pour ses passionnantes lignes brésiliennes, Jean-Paul Delfino franchit la frontière et nous transporte un peu plus loin en Guyane, aux côtés de ses trois personnages Clara, Mané et Alphonse. Trois destins croisés, emportés par l'Histoire aussi puissante que le fleuve Maroni, et portés par la plume flamboyante de l'auteur, aux allures de conteur.

Le Prix du Livre de Plage récompense un ouvrage publié dans l’année. Doté de 5000 €, il est agrémenté d’un séjour inoubliable à vivre aux Sables d’Olonne, « cadre idyllique pour l’inspiration, l’écriture et la lecture ».

Avec cet événement, la Ville des Sables d’Olonne, le Figaro Magazine et la Fondation Minerve Institut de France ont installé dans le paysage culturel français ce rendez-vous littéraire.

En 2021, le Jury décernait le Prix du Livre de Plage à l’écrivain et grand reporter, Alfred de Montesquiou, pour son roman L’Étoile des frontières, édité aux éditions Stock. En 2022, c’est Gautier Battistella qui reçoit cette distinction, pour son roman Chef, paru chez Grasset.

Un après-midi littéraire

La Ville des Sables d'Olonne, le Figaro Magazine et la Fondation Minerve Institut de France donnent en outre rendez-vous sur le Remblai, le samedi 17 juin, pour un après-midi littéraire face à la mer.

Les curieux y rencontreront le lauréat, le président du jury Jean-Christophe Rufin, 6 auteurs de la sélection, ainsi que les membres du jury parmi lesquels Christian Authier et Jean-Christophe Buisson.

De 15h30 à 18h, les personnalités alterneront séances de dédicaces, sur la rotonde en bas de la rue Travot, et causeries littéraires, sur la terrasse du restaurant Le Repère. Les auteurs y présenteront les œuvres, leurs inspirations et échangeront avec le public (ouvert à tous).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones