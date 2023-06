Deux titres lauréats pour les Prix du Goût des sciences 2023

Chaque année, ces prix récompensent les meilleures publications de vulgarisation scientifique à destination du grand public.

En 2022, Étienne Ghys avait été salué par le Prix du livre scientifique pour son ouvrage La petite histoire des flocons de neige, paru aux éditions Odile Jacob. La récompense de la catégorie Prix du livre scientifique jeunesse avait été remis à Julie Staboszevski pour Les femmes de sciences vues par une ado un peu vénère ! aux éditions Poulpe Fictions.

Le Prix du livre scientifique 2023

Moi le Blob de Audrey Dussutour et Simon Bailly (humenSciences)

Voici l’histoire extraordinaire du Blob, une créature unique dans le monde du vivant. Dépourvu de système nerveux, ce fascinant organisme est capable d’apprendre, de mémoriser et de communiquer. Même lorsqu’il est coupé en deux, il ne meurt pas, donnant naissance à deux individus autonomes. Pour la première fois, la scientifique française la plus érudite sur le sujet nous dévoile le récit du blob. Monstre, sujet d’étude scientifique, source d’innovations, fin gourmet, astronaute, compagnon domestique et vedette des médias, le blob partage avec vous ses incroyables aventures. En prime, ce livre offre les clés pour collecter un blob dans la nature, le faire grandir et mettre à l’épreuve ses capacités grâce à dix expériences simples à réaliser. - Résumé de Moi le Blob par Chat GPT

Audrey Dussutour est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l’étude du comportement des animaux et en particulier des fourmis et des blobs. Elle est l’auteure d’une soixantaine d’articles scientifiques et de deux livres grand public. Elle a reçu la première médaille de médiation du CNRS en 2021.

Simon Bailly est diplômé de l’École supérieure d’art de Lorraine, il travaille à la fois pour la presse, l’édition et la communication (Le 1 hebdo, le New York Times, etc.). Parmi ses thèmes de prédilection : le cinéma d’animation, la science-fiction et... les blobs.

Le Prix du livre scientifique jeunesse 2023

Estelle et Noé à la découverte du centre de la Terre ! par Guillaume Golding, Pierre Véquaud et Camouche (Millepages)

Qu’est-ce qui se cache sous nos pieds ? Si nous creusons profondément, où aboutissons-nous ? À quoi ressemble réellement le centre de la Terre ? Plongez dans les nouvelles péripéties d’Estelle et Noé, où Estelle entraîne Noé dans les profondeurs les plus secrètes de notre planète. Ce tome répondra à toutes les réponses aux questions sur la formation des pierres précieuses, la composition du sol, ainsi que les techniques utilisées pour explorer ces profondeurs inexplorées. Une descente vertigineuse vers le cœur de notre planète, idéale pour les futurs géologues et les jeunes curieux. - Résumé de Estelle et Noé à la découverte du centre de la Terre ! par Chat GPT

Guillaume Golding est expert en transition environnementale. Il a créé PractiGREEN, avec son associé Pierre Véquaud, afin de mettre ses connaissances de l’environnement au service des acteurs privés et publics pour les aider à se saisir de ces questions et préparer leur transition écologique en douceur. Il est spécialisé dans la gestion de la ressource en eau et dans la gestion des milieux naturels depuis la surface vers les sols et les sous-sols.

Pierre Véquaud est spécialisé dans l’étude des climats actuels et passés et l’évolution des environnements par le développement d’outils techniques et statistiques. Ces outils permettent une meilleure compréhension des contraintes environnementales et des enjeux climatiques.

Née en 1988 à Lyon avec la passion du dessin, Camouche n'a jamais cessé de gribouiller, croquer, colorier. C'est une fois grande, après avoir pris différentes voies professionnelles et scolaires, qu'elle retrouve son premier amour, l'illustration, et en fait son métier. Elle navigue aujourd'hui entre albums jeunesses, bandes dessinées et projets avec des musées, tant qu'il y a un univers merveilleux à partager.

