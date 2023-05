Prix le Goût des sciences 2023 : les nominés, révélés

Le jury du Goût des sciences s’est réuni afin de sélectionner les nommés de chacune des deux catégories.

Pour la catégorie du prix du livre scientifique, les nommés sont :

Moi, le blob ! d’Audrey Dussutour et Simon Bailly (Humensciences)

Cette planète n’est pas très sûre, d’Alexis Jenni (Humensciences)

L’Odyssée des fourmis, d’Audrey Dussutour et Antoine Wystrach (Grasset)

Pour la catégorie du prix du livre scientifique jeunesse, ont été sélectionnés :

Le Langage des oiseaux, d’Hélène Frouard et Marie Dortier (Sciences Humaines jeunesse)

Estelle et Noé à la découverte du centre de la Terre ! de Guillaume Golding et Pierre Véquaud, illustrations de Camouche (Millepages)

Le Réveil des volcans, de Fleur Daugey et Sandrine Thommen (Actes Sud Junior)

Ces trois ouvrages jeunesse sont à présent soumis à un jury composé de deux classes de 6e du collège François-Marie Luzel à Plouaret (Côtes-d’Amor), et d’une classe de 5e du collège La Cerisaie à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). L’association Carrefour des sciences et les médiathèques de Pradines, Cahors et Gramat se joignent également au vote grâce au concours d’élèves de 9 à 13 ans issus de 3 écoles participantes du département du Lot.

Le jury du Goût des sciences est composé de :

Cyril Birnbaum : Chef du département planétarium à la Cité des sciences et de l’industrie et astrophotographe pour la revue Ciel et Espace Guillaume Desbrosse, Directeur de La Rotonde, CCSTI de Saint-Étienne et administrateur de l’Amcsti.

Pascal Deynat : Docteur en ichtyologie, attaché au musée du quai Branly – Jacques Chirac et responsable du secteur sciences de la librairie Gibert Joseph Paris 13.

Jean Dhombres : Mathématicien, historien des sciences et ancien directeur d’études de l’EHESS et du CNRS.

PierreHenri Gouyon : Biologiste et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, à l’Agroparistech, à l’ENS Paris et à Sciences Po.

Chloé Nabédian : Journaliste météo et climat.

Fabrice Nicot : Journaliste en charge de la physique et l’astrophysique pour Sciences et Avenir – La Recherche.

Valérie Puret : Acheteuse livres arts, culture et société chez Cultura.

Cécile Ribault Caillol : Journaliste Radio France et comédienne.

Yves Sacquin : Chercheur en physique des particules à l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers au CEA Saclay.

Violaine Sautter : Géologue au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, directrice de recherche au CNRS et membre du programme Curiosity sur Mars.

Jessica Serra : Éthologue, directrice de collection et autrice.

L’ensemble de la sélection des ouvrages et une présentation plus détaillée du jury est disponible ici.

Les lauréats seront annoncés courant juin.

