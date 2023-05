Étonnants voyageurs : Les lauréats des prix littéraires remis à Saint-Malo

Le festival met à l'honneur la littérature et les récits de voyage, explorant les thèmes de l'aventure, de l'exploration, de la découverte et de la diversité culturelle. Et récompense six ouvrages dont, cette année, les lauréats sont les suivants :

Marie Charrel lauréate du Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs pour Les Mangeurs de nuit (L'Observatoire)

Le prixOuest-FranceÉtonnants Voyageurs est décerné à un roman de langue française dans l’esprit du Festival Étonnants Voyageurs,publié entre janvier et mai de l’année en cours.La lauréate 2023, désignée par un jury composé de jeunes lecteurs de 15 à 20 ans, est Marie Charrel. Dans ce sixième roman elle s’empare de l’incroyable destin de Sylvin Rubinstein, prodige du flamenco, juif, résistant et figure injustementoubliée de l’histoire. Elle recevra une dotation de 2000 euros et bénéficie d’une campagne de promotion offerte par Ouest-France

Sibylle Grimbert lauréate du Prix Joseph Kessel de la SCAM pour Le Dernier des siens (Anne Carrière)

DansLe Dernier des siens, roman plusieurs fois récompensé,Sibylle Grimbertse tourne vers la relation homme-animal et nous mèneà la rencontre d’un jeune zoologiste du XIXesiècle, vivant en osmose avec le dernier grand pingouin. Un récit de compagnonnage qui,à l’heure de la sixième extinction, nous pousse à nous demander : que veut dire aimer ce qui ne sera plus jamais ?

Julian Sancton lauréat du Prix Gens de Mer pour Cauchemar en Antarctique (Payot)

Le prix « Gens de Mer », créé en 2006 et remis chaque année lors du Festival Étonnants Voyageurs, est destiné à récompenser l’auteur d’un livre récent ayant un caractère maritime au sens le plus large : Cauchemar en Antarctique est le voyage de la Belgica dans la nuit polaire (Payot). Le prix « Compagnie des Pêches » est, quant à lui, décerné à Roxanne Bouchard pour Nous étions le sel de la mer (L’Aube). Les membres du jury tiennent également à saluer l’autrice d’un ouvrage qui les a frappés par sa qualité littéraire : Fabienne Kanor , pour La poétique de la cale chez Rivages.

Marguerite Imbert lauréate du Grand Prix de l'Imaginaire (roman français) pour Les Flibustiers de la mer chimique (Albin Michel) et Ada Palmer (roman étranger) pour Terra Ignota (Le Bélial')

Depuis sa création en 1974, le Grand Prix de l'Imaginaire occupe une place prépondérante parmi les prix littéraires dédiés aux littératures de l'Imaginaire. Ce prix prestigieux, couvrant les domaines de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, du réalisme magique et des œuvres marginales, met en lumière les romans et nouvelles francophones et étrangers les plus marquants.

François-Henri Désérable lauréat du Prix Nicolas Bouvier pour L'Usure d'un monde (Gallimard)

En 2007, grâce à l'initiative de l'association Étonnants Voyageurs, des amis écrivains de Nicolas Bouvier et avec le soutien de madame Eliane Bouvier, est né un prix littéraire qui récompense un texte d'une grande exigence littéraire, qu'il soit français ou étranger (sous réserve d'être traduit), dans la lignée de l'œuvre du célèbre écrivain-voyageur. Le lauréat de cette année est François-Henri Désérable, avec son captivant récit L'Usure d'un monde, relatant son périple de 40 jours en Iran au moment du soulèvement anti-régime.

Gérard Macé lauréat du Prix Ganzo de Poésie pour l'ensemble de son oeuvre

Ce prix célèbre un véritable aventurier des mots et de l'existence, un passeur d'émotions et de défis, un explorateur des vastes horizons et de l'inconnu. Auteur d’une œuvre inclassable et éclectique qui embrasse la poésie, la fiction, l’essai et la photographie, Gérard Macé interroge les liens complexes unissant l’homme au monde vivant, générant d’infinies résonances

