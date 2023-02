Huit titres désignés Perles du beau livre 2023

Le palmarès du Prix Les Perles du beau livre 2023

Architecture / Design

Icônes du mobilier moderne de Dominic Bradbury, Éditions de La Martinière

Cinéma / Théâtre

Conversations avec Dean Tavoularis de Jordan Mintzer, Éditions Synecdoche

Cuisine / Vin

Fruits de Régis Marcon, Éditions de La Martinière

Histoire de l'art

Océans, ouvrage collectif, Préface de Anne-Marie Melster, Éditions Phaidon

Métiers d'art / Mode

Textiles Africains de Duncan Clarke, Vanessa Drake Moraga et Sarah Fee, Éditions Citadelles & Mazenod

Musique

Fela Anikulapo-Kuti – Rebellion Afrobeat de Alexandre Girard-Muscagorry, Mabinuori Kayode Idowu et Mathilde Thibault-Starzyk, Éditions Textuel / Philharmonie de Paris

Photographie

The Unseen Saul Leiter. Photographies de Saul Leiter, images sélectionnées et textes de Margit Erb & Michael Parillo de la Fondation Saul Leiter, Éditions Textuel

Sport / Danse

Sortir du cadre de Marie-Agnès Gillot, Éditions Gründ

Le jury 2023 était composé de Kerem Ayan, directeur du Festival du Film d'Istanbul et réalisateur ; Sophie Berthelier, architecte et lauréate du Prix Femme Architecte 2017 ; Laurent Courthaliac, Pianiste de Jazz ; Bruno Delport, Directeur général de la radio TSF Jazz ; Stéphanie de Turckheim, auteure et consultante culinaire ; Lehna Habchi, bac littéraire, étudiante en droit ; Sylvie Hazebroucq, Journaliste littéraire et auteure ; Yannick Le Guillanton, consultant et chroniqueur en photographie contemporaine ; Jean-Philippe Lustyk, Journaliste et auteur, spécialiste de la boxe ; Karl Planck, directeur artistique du groupe Le Perchoir et Céline Dupuy-Largenton, créatrice du Prix.

Pour leur incontestable connaissance du beau livre, la sélection des ouvrages finalistes a été

réalisée par une trentaine de libraires spécialisés dans ce domaine et exerçants dans de grandes

librairies françaises.

