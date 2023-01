Le printemps de Sakura, Prix œcuménique de la Bande Dessinée 2023

Le jury, composé de 9 spécialistes de la bande dessinée, historiens, critiques, journalistes, bibliothécaires, dessinateurs, catholiques, protestants et agnostiques, avait choisi cet album en décembre dernier et a décerné la récompense lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.

Le résumé de l'éditeur :

Chronique poétique d'une petite Tokyoïte. Sakura, 8 ans vit à Tokyo. Depuis le décès accidentel de sa maman quelques années auparavant, la fillette n'arrive pas à surmonter son chagrin. Obligé de s'absenter quelques semaines pour raisons professionnelles, son papa, français d'origine, décide de la confier à sa grand-mère japonaise. Mais les premiers moments avec cette aïeule vivant de façon traditionnelle au rythme de la nature, plongent l'enfant dans un désarroi encore plus grand ! Pourtant, contre toute attente, ce séjour va profondément transformer Sakura...

Une mention spéciale a également été attribuée à Perpendiculaire au soleil, de Valentine Cuny-Le Callet, publié par les éditions Delcourt (Encrages).

Mêlant travail au crayon et gravures sur bois oniriques et expressionnistes, Valentine Cuny-Le Callet ne parle pas seulement du détenu ou d’elle-même, mais porte la parole et l’histoire des autres condamnés et de tout un peuple soumis aux conditions vexatoires, humiliantes et discriminatoires qu’impose un système aux relents ségrégationnistes.

– Bernard Stehr, pasteur de l’Église réformée de France, maître-verrier, membre du jury