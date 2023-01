Le Prix des Romancières 2023 dévoile sa première sélection  

Le Prix Émile Guimet de littérature asiatique récompense une œuvre forte, traduite et parue en France au cours de l’année civile précédente ou en cours, et dont l’autrice ou l’auteur est obligatoirement originaire d’un pays d’Asie, continent auquel sont entièrement consacrées les collections du musée. Le Prix couronne un roman qui fait écho aux grandes questions de notre temps telles que la liberté de conscience et d’expression, l’adhésion ou le refus d’une identité et d’une histoire collective, l’universalité, la citoyenneté. La deuxième et dernière sélection a retenu quatre romans.