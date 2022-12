Le Prix Émile Guimet de littérature asiatique dévoile sa sélection 2022

Le jury du Prix littéraire des Musiciens a annoncé les lauréats de sa 4e édition. Un prix roman, du public, essai, jeunesse et une mention spéciale. Le Prix littéraire des Musiciens « partage au plus grand nombre l'expérience exaltante de la musique classique », et ce « à travers les livres et les mots des écrivains qui peuvent faciliter l'accès à cet univers ».