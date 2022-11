Mieke Versyp et Thierry Smolderen, Prix René Goscinny 2022

Depuis l’an dernier, le Prix René Goscinny est bicéphale. Aux côtés du prix historique, attribué à un ou une scénariste pour l’ensemble de son œuvre ou bien pour un album paru dans l’année, est également décerné un prix, doté, destiné à valoriser et à encourager la création d’un ou d’une jeune scénariste.

Soutenu par l’association Moselle Arts Vivants, ce nouveau prix permet de se tourner vers l’avenir d’une profession indispensable à la prospérité et à l’essor du 9e art. Les deux Prix René Goscinny seront remis à l’occasion de la cérémonie de remise des Prix, le samedi 28 janvier 2023.

Pour sa deuxième édition, le Prix René Goscinny - Jeune scénariste est attribué à Mieke Versyp, scénariste de l'album Peau, dessiné par Sabien Clement et paru aux Éditions çà et là. L'album est traduit par Françoise Antoine.

Le résumé de l'éditeur pour Peau :

Esther et Rita se rencontrent dans un atelier de dessin. La première, jeune artiste, anime un cours de dessin de nu pour adultes. Rita, plus âgée, mère divorcée, est modèle vivant pour arrondir ses fins de mois. Aussi différentes soient-elles, les deux femmes sont néanmoins liées en tant que dessinatrice et modèle. Une relation qui tourne autour de la vulnérabilité et de la physicalité, autour du fait de regarder et d’être regardée. En dehors de ces moments, chacune mène sa propre vie. Toutes deux luttent contre leur propre passé, leurs propres insécurités. Esther ne trouve pas l’amour, Rita a une relation difficile avec sa fille… Les deux femmes attendent quelque chose et, en attendant, elles se débrouillent comme elles le peuvent.

Mieke Versyp est née à Gand en 1965. Après des études de philosophie, elle a été critique de théâtre et de danse pendant plusieurs années, puis, de 1996 à 2011, responsable du théâtre de Kopergietery (célèbre institution culturelle de Gand pour le jeune public, privilégiant le théâtre, la danse et la musique). Depuis 2013, elle dirige la programmation de la compagnie Laika, à Anvers. Elle encadre régulièrement des étudiants en master et des créateurs en début de carrière. Mieke Versyp a commencé sa carrière d’autrice en 2007 avec le texte du livre jeunesse Linus, illustré par Sabien Clement, qui a reçu de nombreux prix (Gouden Uil 2008, Boekenwelp 2008, CJ Picture Book Award 2008, Corée). Elle a ensuite écrit les textes de plusieurs livres jeunesse, dont Hoe ik het kopbeest versloeg (mention spéciale des prix pour la littérature jeunesse de la province de Flandre 2015). Peau (Vel, 2021) est son premier roman graphique.

Le prestigieux Prix René Goscinny - Meilleur Scénariste est attribué à Thierry Smolderen, scénariste de l'album Cauchemars ex Machina, dessiné par Jorge González et publié aux éditions Dargaud.

Le résumé de l'éditeur pour Cauchemars ex Machina :

Paris, 1991. Un matin de septembre, un vieil écrivain de romans à suspense est tué dans son bureau fermé à clé. Pour éclaircir cette énigme, il faut remonter à l’automne 1938 et au dîner-mystère qu’un amateur allemand organise cette année-là, afin de célébrer ses auteurs favoris. C’est là que Margery Allingham, grande dame du roman policier anglais, va croiser la route du jeune Corneille Richelin (qui s’inspire de ses cauchemars pour écrire des suspenses haletants), et celle du baron von Richtenback, proche des hautes sphères de l’Allemagne nazie. Personne ne le sait encore, mais les pièces sont posées sur l’échiquier… Car une fois la guerre venue, Richelin va bénéficier de la protection de son admirateur allemand et travailler pour le cinéma, tandis que, de l’autre côté de la Manche, deux de ses confrères manipulent le scénario de ses rêves au profit des services secrets britanniques. Pour le jeune écrivain commence alors un cauchemar inexplicable qui prendra fin un demi-siècle plus tard, avec sa mort brutale dans un bureau fermé à clé.

Après des études dans le cinéma d’animation et plusieurs expériences théâtrales et musicales, Thierry Smolderen se tourne vers la bande dessinée. Critique pour Les Cahiers de la bande dessinée, il signe aussi plusieurs essais sur le neuvième art. À partir de 1994, il est enseignant à l’École supérieure de l’image d’Angoulême. Il est aussi le scénariste de plusieurs séries : Gipsy, avec le dessinateur Enrico Marini, McCay, avec Jean-Philippe Bramanti, ou Ghost Money, avec Dominique Bertail. Avec Alexandre Clérisse, il publie Souvenirs de l’empire de l’Atome, L’Été diabolik et Une année sans Cthulhu.

L'année dernière, les Prix René Goscinny avait salué Jean-David Morvan et sa coscénariste, la Résistante Madeleine Riffaud, pour l'album Madeleine Résistante dessiné par Dominique Bertail et publié aux éditions Dupuis/Aire Libre, et, côté jeune scénariste, Raphaël Melitz et Louise Moaty, scénaristes de l'album Des Vivants dessiné par Simon Roussin, paru aux éditions 2024.

