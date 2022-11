Matthieu Gounelle reçoit le Prix littéraire Jacques Lacarrière 2022

Réuni le jeudi 27 octobre à Bibracte en Bourgogne (site naturel et archéologique, centre de recherche européen et musée), le jury, présidé par Valérie Marin La Meslée, a distingué Matthieu Gounelle pour Un ciel de pierres. Voyage en Atacama, « un livre éminemment poétique qui, au fil de sa quête de météorites dans le désert d’Atacama, sur les traces du peuple chango, nous fait entendre le silence du désert, les bouleversements du monde, et s’inscrit dans les pas de Jacques Lacarrière ».

Le résumé de l'éditeur pour Un ciel de pierres :

Tout dans l'Atacama tend à disparaître. L'horizon d'abord, et les ombres qu'on aperçoit à peine. Les météorites que nous enlevons à la Terre. Les Changos, exterminés sans lutter, brisés par la variole et le catholicisme, les mines et l'alcoolisme. Et puis les opposants à la dictature de Pinochet dont les os fragmentés, bien qu'invisibles, se dressent à l'horizon comme des pierres sacrées, livides et n'oubliant rien. Quant à savoir pourquoi ces histoires de disparus me touchent tant, moi dont la famille n'a rien à voir avec l'Amérique latine ni avec le militantisme politique, je ne sais pas tout à fait. Sinon que quelqu'un manque. Et que cette personne qui manque c'est elle que je cherche, en même temps que les météorites. M. G.

Matthieu Gounelle travaille sur les météorites au Muséum de Paris. Il a publié plusieurs recueils de poèmes et a évoqué les destinées des pierres tombées du ciel dans différents ouvrages (PUF, coédition Flammarion/éditions du Muséum). Un astéroïde porte son nom.

Matthieu Gounelle succède à Michaël Ferrier, salué en 2020 pour Scrabble (Mercure de France).

En 2018, en partenariat avec Chemins faisant, association qui se consacre à faire vivre l’œuvre et l'esprit de Jacques Lacarrière, Bibracte crée le prix littéraire Jacques Lacarrière dans le même but, en distinguant un texte et son auteur(e), et en se voulant largement ouvert à la communauté des écrivains francophones, sans distinction de genre littéraire. Il est reconduit tous les deux ans.

Le prix Jacques Lacarrière consiste en une résidence littéraire à Bibracte, agrémentée d’une aide à la création de 3000 € (partagée à parts égales entre Bibracte et la Cité du Livre —Les écritures croisées et la bibliothèque Méjanes — et de dotations en nature sous la forme d’une prise en charge des frais de séjours à Bibracte pour la durée de la résidence. Cette résidence a pour vocation d’offrir au lauréat un cadre de travail favorable à la création, dans un lieu patrimonial unique dédié à la recherche archéologique.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : F. Mantovani-Editions Gallimard