Le palmarès complet de la 35e édition du Prix Roberval

Le palmarès du 35e Prix Roberval

Le coup de cœur des médias — Grand Public

Voyage au cœur de l'atome, Adrien Bouscal, Stéphane d'Ascoli, First Éditions

Le coup de cœur de l’Académie des technologies — Journalisme scientifique et technique

Tunnelier : la bête sort de son trou, Romain Raffegeau, Science et Vie junior

Le coup de cœur des étudiants de l’université libanaise — Télévision

Abysses, la conquête des fonds marins, Michel Viotte, Bonne Pioche Télévision

Le coup de cœur des étudiants de UTC — Jeunesse

J'aime ma ville, France Desmarais et Richard Adam, Éditions de l'Isatis

Mention spéciale du jury Roberval — Enseignement Supérieur

Atomes, ions, molécules ultrafroids et technologies quantiques, Michèle Leduc, Robin Kaiser, Hélène Perrin, EDP Sciences

Enseignement Supérieur

Le cerveau cuisinier. Petites leçons de neurogastronomie, Roland Salesse, Éditions QUAE

Grand Public

La saga CRISPR — La révolution génétique qui va changer notre espèce, Aline Richard Zivohlava, Flammarion

Jeunesse

Le grand livre animé de l’eau, Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou, Tourbillon

Télévision

La fabrique du temps, Grand Angle Productions avec la participation de France Télévisions

Journalisme scientifique et technique

JWST, Mathilde Fontez, Epsiloon Magazine — Unique Héritage Media

Le Prix Roberval est un concours international, ouvert à tous les pays de la francophonie, organisé chaque année par l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). Il récompense des œuvres consacrées à l’explication de la technologie en langue française dans cinq catégories : enseignement supérieur, grand public, télévision, jeunesse et journalisme scientifique et technique sous des formes variées : livres, documentaires, articles de journaux et œuvres numériques.

Ce concours est financé par du Ministère de la culture - Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), du Conseil départemental de l'Oise, de la ville de Compiègne, de Sorbonne Université, de l’Académie des Technologies, de l’Université de Technologie de Compiègne, et a le soutien notamment de l’Agence Universitaire de la Francophonie et de la Délégation Générale du Québec en France.

Le jury du Prix Roberval est composé d’universitaires, d’industriels et d’acteurs de la diffusion scientifique. Sa présidente est Claire Rossi, administratrice provisoire de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC).

