Thomas Snégaroff, lauréat du premier Prix Jean-Lacouture

En octobre 2021, lors de la célébration du centenaire de la naissance de Jean Lacouture, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a annoncé la création du Prix Jean-Lacouture, remis pour la première fois, en 2022, au journaliste Thomas Snégaroff pour son livre Putzi (Gallimard).

Le résumé de l'éditeur pour Putzi :

Il mesurait deux mètres, mais on le surnommait Putzi, « petit bonhomme ». Marchand d'art dans le New York bohème des années 1910, musicien à ses heures, Ernst Hanfstaengl devint dix ans plus tard le confident et le pianiste d'Hitler. Cet excentrique, jalousé par les nazis, était fasciné par leur chef, à qui il offrit de l'argent, une famille, et des airs de Wagner à toute heure du jour et de la nuit. Il rêvait d'honneurs et d'une alliance entre l'Allemagne et les États-Unis, ses deux patries. Nommé responsable de la presse étrangère du Reich en 1933, il crut en son destin. Il n'obtint que la disgrâce. Son incroyable exil le conduisit jusqu'à Roosevelt, qui pendant la Seconde Guerre mondiale fit de lui son principal informateur sur le Führer. Pour les uns il fut un traître ou un bouffon sans conséquence, pour les autres, l'un des artisans du mal. Son histoire tragique, burlesque, nimbée de mystère, est celle d'un héros de roman. Le roman d'un siècle de splendeur et de désastre, où l'on croise Goebbels, Göring et les sœurs Mitford, mais aussi Thomas Mann, Carl Jung ou encore Romy Schneider.

Après délibérations, le jury composé par Hubert Védrine, ancien ministre, Anne-Marie Cocula, historienne, Jean-Noël Jeanneney, historien et homme politique, Élisabeth Guigou, ancienne ministre, Yves Harté, ancien rédacteur en chef du quotidien Sud Ouest, Sara Daniel, journaliste et grand reporter, et Bernard Guetta, journaliste et homme politique, a désigné le lauréat de cette première édition.

Ainsi, l’historien et journaliste de France Inter, France Télévisions et Brut, entre autres, Thomas Snégaroff sera récompensé lors de la soirée inaugurale de la 12e édition des Tribunes de la presse au Tnba à Bordeaux, le mercredi 23 novembre 2022 à 19h30, en présence d’Alain Rousset et des membres du jury.

Organisées du mercredi 23 au samedi 26 novembre 2022, les Tribunes de la presse questionneront cette année « La guerre des identités », quatre jours de débats, d’ateliers, de rencontres dans quatre lieux de la ville.

