Le Prix Mange, Livre ! 2022 remis à Marie-Claire Frédéric

Le miel, une autre histoire de l’humanité, de Marie-Claire Frédéric, (Éd. Albin Michel) est un essai remontant à l’origine de ce nectar bien connu. Son but est de montrer la place du miel à travers les civilisations et les continents.

Cet ouvrage souligne le rôle majeur du miel dans l’histoire et en quoi il est plus que jamais lié à la préservation de notre planète.

Le résumé de l'éditeur pour Le miel, une autre histoire de l’humanité :

Au commencement, disent les anciens Égyptiens, le bourdonnement de l'abeille née des larmes du dieu solaire Rê s'éleva au-dessus des eaux primordiales du Nil, et cette vibration dans l'air serait à l'origine du monde... Saviez-vous que des peintures rupestres espagnoles vieilles de 18 000 ans montrent que le miel sauvage était récolté dès la Préhistoire, au péril de leur vie, par les premiers hommes ? Que les scènes d'apiculture découvertes dans le temple de Niouserrê en Basse-Égypte témoignent de l'existence de ruches domestiques au moins 2 000 avant J. –C. ? Qu'à l'Âge du bronze, le perfectionnement de la métallurgie qui a permis aux empires de prospérer doit beaucoup à la pratique de la cire perdue, un autre produit de la ruche ? Que la première boisson fermentée alcoolisée que l'être humain a fabriquée est l'hydromel ? Qu'Hippocrate préconisait à ses patients de boire du vinaigre mélangé à du miel (oxymel) pour soigner les rhumes, la toux, et apaiser la douleur ? Remontant le cours du temps dans le sillage de ces petites butineuses sur tous les continents, Marie-Claire Frédéric nous montre que l'histoire des civilisations humaines est indissociable de celle des abeilles et de leur précieux nectar, et que leur destin est, aujourd'hui plus que jamais, lié à la préservation de notre planète.

« C'est un livre essentiel qui renouvelle totalement notre regard sur cet aliment primitif et universel qu'est le miel. Et le fruit d'un travail de quatre années pour traiter ce sujet sur le plan non seulement culinaire, mais aussi ethnographique, historique, sémantique... Après la lecture de cet essai passionnant, vous ne goûterez plus jamais le miel comme avant », résume François-Régis Gaudry, membre du jury de la récompense.

Le jury 2022 réunissait Christophe Bacquié, chef de Christophe Bacquié à Castellet ; Guillaume Sanchez, chef de NE/SO à Paris ; Nadia Sammut, cheffe de la Fenière, à Cadenet ; Nina Metayer, cheffe pâtissière ; Florent Pietravalle, chef de La Mirande, à Avignon ; Édouard Chouteau, chef de La Laiterie, à Lambersart, et François-Régis Gaudry, journaliste.

Chaque année en septembre, le collectif Mange, Lille !, présidé par Marie-Laure Fréchet, organise le Prix Mange, Livre !. Il récompense un ouvrage mettant en avant l’alimentation issue de pratiques respectueuses de la nature, de la vie et de la biodiversité et incitant à manger mieux, que ce soit dans une dimension quotidienne, gastronomique, nutritionnelle ou patrimoniale.

L’édition 2021 avait récompensé le livre de Frédéric Denhez et Alexis Jenni Ensemble pour mieux se nourrir (Actes Sud).

