Les Nétanyahou, de Joshua Cohen, Prix Pulitzer de la fiction 2022

Sous son titre qui semble annoncer une enquête, The Netanyahus: An Account of a Minor and Ultimately Even Negligible Episode in the History of a Very Famous Family est bel et bien un roman de l'écrivain américain Joshua Cohen, dont la traduction française est parue aux éditions Grasset sous le titre Les Nétanyahou (traduit par Stéphane Vanderhaeghe).

Le résumé de l'éditeur pour Les Nétanyahou :

Hiver 1959-1960, dans une petite ville de l’État de New York. Ruben Blum est historien, fils de parents (névrosés et excentriques) d’origine russo-ukrainienne, gendre de beaux-parents (plus névrosés et excentriques encore) d’origine germanique, et père d’une jeune fille qui a hérité de cette folie familiale. Il enseigne à l’Université de Corbin où il est le seul professeur de confession juive, ce qui fait de lui un sujet de curiosité, de conversation et, par de sombres raccourcis, la personne idéale pour évaluer la candidature d’un spécialiste de l’Inquisition, juif lui aussi, qui postule à la faculté : Ben-Zion Nétanyahou.

Ce dernier est attendu chez les Blum pour un cocktail de bienvenue avant ses entretiens, mais lorsque sa voiture s’arrête devant la maison, quatre autres personnes apparaissent à ses côtés — Ben-Zion a fait le voyage avec sa femme et ses trois garçons, l’aîné s’appelle Jonathan, le plus jeune Iddo, et entre les deux : Benjamin Nétanyahou, 10 ans. La soirée qui attend les Blum et les Nétanyahou restera dans les mémoires de tous les habitants de la ville, du directeur de l’université jusqu’au Shérif de Corbindale, de l’équipe locale de football jusqu’aux draps de la fille de Ruben…