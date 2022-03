Hugues Pagan, Prix Landerneau Polar 2022 pour Le Carré des Indigents

Depuis 2012, le Prix Landerneau Polar distingue l’auteur d’un roman de genre (noir, policier, suspense, thriller...) francophone, paru entre janvier et mars.

Cinq livres étaient en lice pour ce Prix Landerneau Polar 2022. « Ce qui importe chez Hugues Pagan, c’est le choix des mots, l’ambiance que l’on ressent en observant ses descriptions. Il sait décrire les personnages complexes, les femmes sans concession et les petits tyrans pitoyables dans cette France de Pompidou avec pour certains des relents de guerre. Un roman étonnant, sensationnel et à dévorer », souligne Nathalie Alonzo, libraire à l’Espace Culturel E.Leclerc de Figeac et membre du jury du Prix Landerneau Polar 2022.

Le résumé de l'éditeur pour Le Carré des Indigents :

Novembre 1973. L'inspecteur principal Claude Schneider revient dans la ville de sa jeunesse après un passage par l'armée et la guerre d'Algérie dont il ne s'est pas remis. Il aurait pu rester à Paris et y faire carrière, mais il a préféré revenir "chez lui". Nommé patron du Groupe criminel, il ne tarde pas à être confronté à une douloureuse affaire : Betty, la fille d'un modeste cheminot, n'est pas rentrée alors que la nuit est tombée depuis longtemps. Son père est convaincu qu'elle est morte. Schneider aussi. Schneider est flic, et pourtant, il n'arrive toujours pas à accepter la mort. Surtout celle d'une adolescente de quinze ans au petit visage de chaton ébouriffé. Faire la lumière sur cette affaire ne l'empêchera pas de demeurer au pays des ombres...

Hugues Pagan a été professeur de philosophie, journaliste, attaché bancaire et photographe avant de passer - et d’obtenir - le concours d’inspecteur de police du ministère de l’Intérieur. Cette nouvelle carrière durera plus de vingt ans et lui inspirera des romans noirs à l’atmosphère glacée tels que Boulevard des allongés (Fleuve noir), L’Étage des morts (Albin Michel), Dernière station avant l’autoroute (Rivages Noir), sacré Prix Mystère de la critique 1998...

Aujourd’hui, il se consacre à temps plein à l’écriture - de ses livres, 13 à ce jour, mais aussi de scénarios pour la télévision et le cinéma. Il a ainsi signé le script de la série policière historique de France 2 Nicolas Le Floch et créé, pour France 2 également, Un flic, ou encore Mafiosa , diffusée sur Canal +

L'auteur se voit attribuer une dotation de 6 000 € et bénéficiera pour son roman d’une campagne de publicité ainsi que d’une mise en avant dans les Espaces Culturels E.Leclerc. Il succède au palmarès à Gwenaël Bulteau, lauréat l’an dernier pour La République des faibles (La Manufacture de livres).

