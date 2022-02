Le Prix Aleksandar Tišma lance son appel à candidatures

Tous les genres littéraires des écrivains du monde entier sont admis. Le prix consiste en une médaille et une somme d'argent (10.000 €). Tous les détails concernant le règlement sur l'attribution du prix sont consultables sur le site de la Fondation.

Les particuliers, les éditeurs et les institutions intéressés sont invités à nous faire parvenir leurs propositions accompagnées du livre au format PDF dans une des trois langues et de la justification de leur choix à l'adresse suivante : tisma.foundation@gmail.com

Le concours sera ouvert jusqu'au 31 mars 2022. Un jury international composé de cinq membres, écrivains et critiques, à savoir Peter Handke, Ilma Rakusa, László Márton, Vladislava Gordić Petković et Mathias Énard, décernera le Prix littéraire international Aleksandar Tišma fin mai 2022.

La Fondation Aleksandar Tišma a été fondée en août 2016. Son but est l'affirmation, la vulgarisation et l'exploration de l'œuvre et de la personnalité de l'écrivain et membre de l'Académie serbe des sciences et des arts Aleksandar Tišma (1924-2003).

L'une des principales activités de la Fondation est l'attribution du Prix international de littérature Aleksandar Tišma. Le prix est décerné tous les deux ans au meilleur écrivain pour l'ensemble de son œuvre ou pour les pièces singulières, écrites et publiées dans n'importe quelle langue du monde, traduites et publiées dans l'une des langues européennes - allemand, anglais et français.

crédit : Gülfer ERGİN / Unsplash