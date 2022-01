Polar Connection 2022 : 6 ouvrages finalistes pour le Prix Polar en séries

Parmi 71 ouvrages issus de l'appel à candidature lancé par la SCELF auprès des éditeurs, le comité de présélection de Polar en séries a sélectionné les 6 ouvrages finalistes.

Les livres finalistes du Prix Polar en séries :

Et puis mourir, Jean-Luc Bizien, Éditions Fayard, 2020

Hypnos (tomes 1 et 2), Laurent Galandon et Attila Futaki, Éditions Le Lombard, 2017 et 2019

Le Loup des ardents, Noémie Adenis, Éditions Robert Laffont, 2021

Marchands de mort subite, Max Izambard, Le Rouergue, 2021

Semia, Audrey Gloaguen, Gallimard, 2022

Tuer le fils, Benoit Séverac, La Manufacture de livres, 2021

Cette sélection salue d'ores et déjà le potentiel d'adaptation en séries de ces six finalistes, et c'est maintenant au tour du jury, composé de 8 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de choisir le lauréat de l'édition 2022.

Pour cette 8e édition du prix Polar en Séries, le jury du Prix est composé de Michel Abouchahla, président d’Écran Total ; Louisa Boughias, directrice de la chaîne Polar+ ; Jérôme Cornuau, réalisateur et scénariste ; Benjamin Fau, journaliste (Le Point, Le Point Pop), coauteur du Dictionnaire des séries télévisées (éd. P. Rey) ; Julien Guérif, scénariste ; Carole Le Berre, conseillère de programmes, unité Fiction, France Télévision ; Mathilde Meyer, conseillère Développement et Acquisitions, Pathé Films, et Véra Peltekian, vice-présidente en charge des productions originales françaises pour HBO Max chez WarnerMedia International.

La remise du prix aura lieu le vendredi 1er avril à Lyon, dans le cadre de Polar Connection.

