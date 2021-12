Frédéric Vinclère et Aylin Manço, Prix La Voix des Blogs 2021 

Le Prix La Voix des Blogs 2021 littérature junior est remis à Frédéric Vinclère pour Juste un mot, aux éditions Auzou !

Le jury a souligné une « formidable découverte » pour ce roman épistolaire très fort, dont les personnages et la sensibilité de l'approche de la thématique choisie ont séduit.



Le Prix La Voix des Blogs 2021 littérature ado est remis à Aylin Manço pour Ogresse, aux éditions Sarbacane, collection Exprim' ! Le jury a choisi de le distinguer pour son audace : il n'a laissé aucun lecteur indifférent... Le prix salue son fascinant mélange des genres, ‌son efficacité narrative (et ce malgré le nombre incroyable de thématiques adolescentes toutes traitées avec limpidité) qui en font un parfait roman adressé aux adolescents.

Chacun des lauréats reçoit une dotation de 265 €, récoltée grâce à une cagnotte participative.



Deux Mentions, remises par les lecteurs et lectrices suite à un vote en ligne, ont également été décernées : à Cordélia pour Alana et l'enfant vampire (Éditions Scrinéo) en littérature junior, et à Anne-Fleur Multon et Samantha Bailly pour C'est pas ma faute (Éditions Pocket Jeunesse) en littérature ado.



Les membres du jury étaient Le cahier de lecture de Nathan, Délivrer des livres, La rondes des livres, Dans ta page, L'oiseau lit, L'ado accro aux livres, Val et ses livres, Au milieu des livres, Charmant petit monstre, Aux grands mots les petits livres, Lama Libraire, La Booktillaise, Sophie lit, Planète Diversité, Bibliofeel, HashtagCeline.

Le prix a été fondé par Tom Lévêque (La Voix du Livre / Boîtamo), et est organisé avec l'aide de Marie Dupayage (Bob et Jean-Michel) et Camille de la Chapelle (L'oiseau lit).

