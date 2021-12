Les lauréats du Prix UNICEF de littérature jeunesse 2021

Plus de 12.300 enfants et jeunes de 3 à 15 ans ont voté de novembre 2020 à août 2021 pour désigner les livres lauréats, au sein du réseau Ville amie des enfants ainsi qu’en famille, à la médiathèque, en accueil de loisirs, à l’école, au collège…

La sélection 2021 du Prix UNICEF était composée d’albums, de romans et de bandes dessinées en lien avec les droits de l’enfant et le thème de la santé mentale. Les livres lauréats abordent un grand nombre de sujets essentiels pour les enfants et les jeunes, tels que la confiance en soi, la gestion de la tristesse et des peurs, le deuil, comment accepter ses différences et celles des autres…

Voici les livres que les enfants ont choisis, parmi une sélection de 4 livres dans chaque catégorie d’âge :

Catégorie 3-5 ans :

Mousse, Estelle Billon-Spagnol (Talents Hauts)

C’est un beau matin. Le matin que Mousse attendait. Aujourd’hui, c’est son tour d’aller chercher le petit-déjeuner. Tout seul ! Au fil des pages de cet album initiatique, Mousse, le petit poisson curieux et espiègle va grandir et prendre confiance en lui en affrontant ses peurs.

Catégorie 6-8 ans :

La maîtresse me stresse, et alors ? Elisabeth Brami et Christophe Besse (PKJ)

À l’école, Tom est stressé par la maîtresse, Mme Brison qui crie tout le temps. Par chance, cette semaine, la maîtresse est absente. Ouf ! Tom va enfin pouvoir souffler. Finis la peur de l’échec et les cauchemars la nuit ! Il est temps pour Tom d’apprendre à se libérer de cette maîtresse qui le terrorise !

Catégorie 9-12 ans :

Je suis Camille, Jean-Loup Felicioli (Syros)

Cette rentrée est très importante pour Camille, petite fille née avec un corps de garçon. Rejetée par ses anciens camarades d’école qui n’acceptaient pas sa différence, elle espère se faire de nouveaux amis. Heureusement, elle devient rapidement copine avec Zoé, une fille débordant d’énergie. Mais Camille hésite à lui confier son secret...

Catégorie 13-15 ans :

21 jours avant la fin du monde, Silvia Vecchini et Sulzo (Rue de Sèvres)

Lisa retrouve son ami Alessandro, qui a changé depuis son départ précipité du village il y a 4 ans. Entre cours de karaté, questionnement, événements inattendus et souvenirs enfouis, Lisa va renouer avec son ami et l’aider à surmonter son mal-être.

