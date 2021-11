Graines, dirigé par Serge Schall, remporte le Prix Saint Fiacre 2021

Le prix Saint-Fiacre, prix des journalistes horticoles, fête en cette année 2021 son cinquantième anniversaire. Il récompense depuis 1971, un ouvrage de langue française abordant les thèmes du jardin, du jardinage ou ceux du monde végétal. C’est un prix avant tout destiné au grand public.

Le palmarès est le suivant :

Prix Saint-Fiacre

Graines, Sous la direction de Serge Schall, Éditions Plume de Carotte - Terre vivante

Tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs Sur fonds historique, symbolique et scientifique, cet ouvrage traite des propriétés de chaque graine citée. Des qualités alimentaires, thérapeutiques, en transit, volantes, dites de menteurs, enivrantes, excitantes, magiques. Le spectre ludique et dense de cet ouvrage est porteur pour un large public. À découvrir : la caroube, nourricière et symbole de richesse avec des propriétés de momification ; le cacao, la reine des fèves ; l’anis et bien d’autres encore. Régalez-vous !

Prix Saint-Fiacre Jeunesse

Le Jardin secret du dernier comte de Bountry, Philippe Mignon, Éditions Les Grandes Personnes

Un livre fascinant, avec des illustrations en « pop-up », un texte romantique retraçant l’époque des premières découvertes à travers le monde, une histoire dans laquelle l’imaginaire a toute sa place et les images animées font rêver ! Cet ouvrage s’adresse à tous, des plus jeunes aux plus anciens. Au lecteur de faire son choix !

Prix Saint-Fiacre Coup de cœur

Être un chêne sous l’écorce de Quercus..., Laurent Tillon, Éditons Actes Sud « Mondes Sauvages »

« On devrait tous avoir un arbre-compagnon », suggère l’auteur qui, depuis son enfance, entretient une relation fidèle, affective, sensible et scientifique avec un chêne pédonculé de la forêt de Rambouillet... À travers ce compagnon, il retrace toute la vie cachée de la forêt. Fascinant !

Les principaux critères appréciés par le jury sont les suivants : la qualité du traitement du sujet, l’originalité dans le traitement du sujet et/ou sa nouveauté ou encore la qualité de son illustration et du support.

Peuvent concourir les livres de création française de l’année, individuelle ou collective, publiés entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. Les traductions ne sont retenues que si elles apportent un éclairage original et d’actualité, encore non traité par un auteur français.

